“Stadio Franchi”, la Fiorentina ha depositato il ricorso d’urgenza per sospendere i lavori

Firenze, 13 giugno 2024 - Nella giornata di oggi la Fiorentina ha depositato un ricorso cautelare d'urgenza al Tribunale di Firenze per chiedere la sospensione dei lavori allo stadio 'Franchi'. Dopo le parole si è dunque passati ai fatti in casa viola e quella di oggi è destinata a essere una giornata che resterà nella storia recente del complicato rapporto tra il club gigliato e il Comune di Firenze. La società viola ha deciso di mettere in pratica quanto annunciato nei giorni scorsi prima dal presidente, Rocco Commisso, e quindi dal direttore generale, Alessandro Ferrari, e anticipato con una lettera inviata al Comune di Firenze. A motivare la decisione, ha spiegato a suo tempo la dirigenza, l'incertezza sulla copertura finanziaria e sulla conclusione degli stessi lavori riguardanti il progetto di ristrutturazione dell'impianto. Tra l'altro due giorni fa Ferrari, nel corso del suo intervento alla settima Commissione Cultura e Istruzione del Senato, ha parlato di un danno economico per il club tra i 9 e i 13 milioni annui preventivato per la prossima stagione quando, per via dei lavori, la capienza del Franchi passerà da 34.000 a 22.000. «Inoltre al momento non abbiamo certezza di dove giocheremo nel 2025/26 - ha detto ancora il dg viola nel suo intervento - e abbiamo potuto fare solo un anno di convenzione perché lo stesso Comune ci ha detto che non c'è visibilità sul termine dei lavori». L'iter che si attende la Fiorentina è snello, dunque la decisione sull'eventuale sospensione dei lavori dovrebbe già arrivare nelle prossime settimane. Non si dovrebbe andare troppo in là nel corso dell'estate. Alessandro Latini