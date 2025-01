Tennis. Ct Firenze, ciao 2024:: "Un anno da applausi»

Si è concluso un 2024 da incorniciare per lo storico Circolo Tennis Firenze 1898. Tante le soddisfazioni e gli ottimi risultati sportivi, insieme ad iniziative sociali e di solidarietà. Nel ‘Giro d’Italia’ della Coppa Davis, vinta dagli azzurri a Malaga e rivinta quest’anno dal team azzurro, l’Insalatiera è stata esposta in viale del Visarno 1 alle Cascine. Da ricordare che è stata la sede della nascita della Federtennis nel 1910 e nel 2022, sempre nel capoluogo toscano, si è svolta l’assemblea nazionale straordinaria che ha visto il cambio di denominazione con l’aggiunta del padel (Fitp). "Per il nostro Circolo è stato un momento importante perché avere l’Insalatiera è qualcosa di unico - spiega Carlo Pennisi, presidente del Ct Firenze -. Inoltre abbiamo organizzato la 47ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 Città di Firenze ed insieme anche la Babolat Cup".

Altro risultato di prestigio è stata la promozione della formazione femminile del Ct Firenze che dalla B2 sale in B1, grazie al 2-2 contro lo Sporting Montecatini con le due squadre che arrivano a pari punti, ma le vittorie esterne danno il passaggio di categoria al club fiorentino delle Cascine. Sempre a squadra, ma a livello veterani, arrivano due secondi posti per le formazioni del Ct Firenze: rispettivamente gli Over 50 e le Ladies 45. "Un grazie a tutto il Consiglio e lo staff del club e un plauso al lavoro di Sara Mazzetti la nostra direttrice sportiva - continua Pennisi - tra l’altro a livello organizzativo abbiamo ospitato il girone finale dei campionati italiani a squadre Under 14 femminile, una tappa del Trofeo Doremi e il Master Women’s regionale, oltre alle iniziative benefiche a favore del Meyer e a tanti altri partner".

Due titoli di prestigio vengono conquistati da Sara Mazzetti in Turchia con la formazione italiana rosa Ladies 40 che si aggiudica il titolo europeo con l’apporto fondamentale della giocatrice toscana del Ct Firenze. Mentre Lorenzo Pennisi si siede sul tetto del mondo nel campionato per nazioni a squadre Over 50 di tennis.

Francesco Querusti