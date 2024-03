Torino-Fiorentina, viola a caccia di continuità. Le ultime sulle formazioni e tv

Torino, 2 marzo 2024 – Riuscirà la Fiorentina a dare continuità (in positivo, ovviamente) alla sua stagione dopo la brillante vittoria casalinga sulla Lazio? Lo cominceremo a scoprire già da stasera (Stad io Olimpico Grande Torino, ore 20.45. Diretta su Dazn e Sky Sport Calcio) nella sfida tra i viola di Italiano e il Torino di Juric.

Partita delicata (le squadre allenate da Juric sono sempre difficili da affrontare), ma importante per proseguire sulla strada della ripresa e per guadagnare punti preziosi nella corsa all’Europa. Dopo la vittoria sulla Lazio, Italiano punterà su Belotti di punta (in cerca del gol dell’ex) e Beltran trequartista.

Probabili formazioni

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Allenatore: Juric. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Beltran, Gonzalez; Belotti.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido