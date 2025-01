Trattative, il doppio tavolo. Marì subito, oggi il vertice. Poi l’intreccio con la Roma

dall’inviato

Chiusa la partita, Monza e Fiorentina si sono date appuntamento per la giornata di oggi con l’obiettivo di definire il passaggio in viola di Marì. L’operazione è iniziata tempo fa e l’esito pare scontato. Il giocatore sarà ceduto alla Fiorentina a un prezzo da… indennizzo per il Monza che nel corso del 2025 perderebbe Marì (da svincolato) a costo zero. Senza dimenticare che al club di Galliani potrebbe fra comodo - prestito secco - il difensore Moreno. Si parlerà anche di Bondo per il quale però la società viola dovrà stanziare un investimento consistente (magari un riscatto obbligatorio a giugno).

In tempi brevissimi la Fiorentina riprenderà a parlare con la Roma (proprio come fu in estate per Bove) e l’intreccio potrebbe essere curioso. Kayode può chiudere la stagione con la maglia giallorossa, mentre uno fra Cristante o Soulè arriverà ad allungare la rosa di Palladino. Se i club avranno voglia di scambiarsi favori su un’asse di mercato che negli ultimi tempi ha funzionato bene, le ipotesi di queste ore possono diventare fatti.

Capitolo Luiz Henrique. Il Botafogo, si sa, chiede 30 milioni, la Fiorentina è arrivata a 20 ma è convinta che i margini per portare a Firenze il brasiliano sono ancora percorribili. A fare la differenza potrebbero essere i rapporti fra le proprietà dei due club (i due presidenti): insomma un loro contatto diretto può portare a un accordo economico diverso dal botta e risposta delle ultime settimane. Chiusura per Kouame: il Toro sembra intenzionato a fare sul serio e passare dal prestito secco al prestito oneroso con riscatto ‘basso’.