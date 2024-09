Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: ecco Adli e Moreno. No a Gosens, Amrabat a un passo dall'addio

Firenze, 27 agosto 2024 - Gosens no, Kostic nemmeno. La Fiorentina boccia le due candidature per la fascia sinistra e puntella il centrocampo con Adli e la difesa con il giovane Moreno.

Stamani Yacine Adli sarà a Firenze per sostenere le visite mediche. E' lui il centrocampista scelto per rinforzare la mediana di Palladino. Esubero del Milan, classe 2000, il francese di origini algerine arriva in viola in prestito oneroso per 1,5 milioni. Il diritto di riscatto è fissato a 10, ai rossoneri anche un 10% dell'eventuale plusvalenza sulla rivendita. Insomma, formula complessa, ma fondamentalmente si tratta di un prestito libero, non particolarmente oneroso. La prossima estate si vedrà in base al rendimento del giocatore. A cavallo del centrocampo può ricoprire diversi ruoli. L'anno scorso Pioli lo ha fatto giocare da mezzala e da play. Nei due mediani di Palladino ha bisogno di giocare senz'altro accanto a un giocatore strutturato fisicamente. Che potrebbe non essere Amrabat. Il marocchino ha aperto al Fenerbahce, si tratta sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Le parti sono vicine, l'addio del centrocampista è tornato a essere molto probabile.

L'altro acquisto di giornata è stato in difesa. Matias Moreno partirà oggi dall'Argentina per raggiungere Firenze. Centrale classe 2003, la trattativa è stata lampo. La Fiorentina ha scelto un prospetto sul quale lavorare per presente e futuro. Colosso di 193 centimetri, arriva dal Belgrano al quale andranno circa 5 milioni di euro. Al calciatore un contratto quinquennale da 400.000 euro a stagione. Giocatore da scoprire e da aspettare. Probabilmente non sarà pronto subito per entrare nelle rotazioni di Palladino, anche se il ritmo partita non gli manca. Ha giocato tutta la gara due giorni fa nella sconfitta per 1-0 contro il Gimnasia in una difesa a tre come terzo di sinistra.

E poi c'è da risolvere la questione Kayode. Perché dall'Inghilterra giurano che il Brentford sia disposto a migliorare l'offerta presentata nei giorni scorsi: prestito con obbligo di riscatto condizionato a 22 milioni. Proposta, questa, che i viola hanno respinto. Da sciogliere anche diversi nodi fra gli esuberi. Si cerca una sistemazione a Christensen, così come a Brekalo (sul quale l'Empoli continua a sperare di strappare un prestito a condizioni vantaggiose, c'è anche il Venezia). Da capire anche il futuro di Infantino. A inizio estate il prestito era stato escluso per provare a giocarsi una chance, ma adesso le valutazioni sono in corso visto che Palladino lo ha tenuto poco in considerazione anche nelle amichevoli pre campionato.