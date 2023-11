"Uniti per il nostro territorio: Biraghi lancia l'appello allo stadio" Biraghi, capitano della Fiorentina, invita i tifosi allo stadio domenica per raccogliere fondi a sostegno delle persone colpite dall'alluvione. Un gesto per dimostrare l'attaccamento alla propria terra. #Fiorentina #Bologna #CurvaFiesole #Alluvione.