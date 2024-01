Fiorentina, il colpo di Mezzanotte – Un 'Rayito' per Italiano, ma resiste anche Vargas. Brekalo addio

Firenze, 21 gennaio 2024 - La freccia Brian Rodriguez l'ha messa nella notte. Ruben Vargas è rimasto un po' al palo in questa sorta di testa a testa per guadagnarsi la maglia della Fiorentina. In questo momento Rodriguez è davvero a un passo dal diventare un calciatore gigliato. Uruguaiano classe 2000, gioca nel Club America. La Fiorentina ha imbastito un'operazione da 6/7 milioni più bonus che ha convinto i messicani. Già nella giornata di lunedì potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca.

Si tratta di un calciatore di piede destro, che gioca però prevalentemente a sinistra. I dubbi sono fisici (l'ultima gara ufficiale a fine ottobre, poi solo mezzora in amichevole a dicembre) perché è reduce da un'operazione al ginocchio. che però pare superata. Nelle ultime settimane ha svolto la preparazione con il Club America, che la scorsa settimana ha esordito in campionato. Insomma, la sua stagione sta iniziando adesso. Per caratteristiche può essere più utile di altri a Italiano. Gli servirà però tempo per ambientarsi. Soprannominato prima 'Locura' (follia) per via di un carattere fumantino e poi 'Rayito' (fulmine) per le sue accelerazioni in campo.

Ruben Vargas resta in piedi. Traballa, ma resiste. Aveva già dato il suo ok alla Fiorentina nei giorni scorsi. Ma Pradè e Barone non hanno mai trovato l'accordo con l'Augsburg. Pochi gli 8 milioni offerti per i tedeschi, che ne chiedono almeno 10. Però, come detto, la trattativa resta in piedi. Ma qui entra in ballo Ikoné. Se sarà Brekalo a far posto a Rodriguez (il croato alla fine tornerà alla Dinamo Zagabria, i diplomatici stanno ricucendo lo strappo), per prendere Vargas servirà la cessione del francese. Per la quale la Fiorentina non dirà di no di fronte a un'offerta accettabile. Oggi però quest'offerta non c'è. Ed è difficile prevedere se arriverà o meno.

Il resto del mercato viola gira intorno alla vicenda Barak-Napoli, in stand by da giorni. De Laurentiis deve garantire un obbligo di riscatto, altrimenti non se ne farà di nulla. In attesa di nuove anche Mina, che vorrebbe andare a giocare di più, e Infantino. Se dovesse restare Barak potrebbe partire in prestito. La situazione Nzola è invece immutata. Ci sono club che lo prenderebbero in prestito come Cagliari, Genoa, Empoli e Salernitana, ma lui oggi vuole solo rimanere a Firenze.