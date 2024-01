Fiorentina, svolta Brian Rodriguez. L'esterno uruguaiano si avvicina a Firenze

Firenze, 20 gennaio 2024 – Il nome nuovo del mercato della Fiorentina si è fatto largo nella notte. E in questo momento ha scalato con prepotenza le gerarchie, perché dal Messico è arrivata una risposta positiva all'offerta viola. Brian Rodriguez si avvicina così a Firenze. Esterno del Club America classe 2000, nel giro della nazionale uruguaiana. Calciatore che cerca il salto in Europa dopo una parentesi non troppo fortunata all'Almeria nel 2021 (Serie B spagnola). Cresciuto nel Penarol, per lui una parentesi anche a Los Angeles prima di diventare un punto di riferimento nel Club America. Piede destro, abituato a giocare a sinistra. E' un calciatore che ama rientrare dentro il campo per calciare in porta. Piede invertito insomma, per caratteristiche può far più comodo a Vincenzo Italiano rispetto ad altri nomi usciti in queste ore. Dal club viola non filtrano smentite. Anzi, è un calciatore che piace e che in questo momento (proprio per la volontà del Club America di chiudere) è balzato in cima agli obiettivi superando anche Ruben Vargas. Da capire se i viola sceglieranno, mollando a questo punto lo svizzero dell'Augsburg, o se decideranno di portarli entrambi a Firenze. Al momento non è da scartare nessuna delle due ipotesi perché in uscita (oltre al sicuro Brekalo) c'è anche Ikoné. Alessandro Latini