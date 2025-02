Venerdì i sorteggi. Torna la Conference. Missione ottavi: domani il verdetto sulle possibili rivali

Tra la giornata di domani e quella di venerdì la Fiorentina dovrà tornare a guardare con interesse alla Conference League. Viola che torneranno in campo europeo il 6 e il 13 marzo, ma per arrivare al doppio scontro degli ottavi c’è bisogno in primis di conoscere l’avversaria. Domani sono in programma le gare di ritorno dei playoff. Quelle che interessano alla Fiorentina sono sostanzialmente due. L’Olimpia Lubiana dovrà provare a ribaltare l’1-0 in favore del Borac Banja Luka maturato all’andata. Stesso destino del Panathinaikos, che dovrà ribaltare il punteggio contro il islandesi del Vikingur (2-1 a Reykjavík). Conference che non fa sconti e non guarda in faccia storia e blasone del club, anche se il ‘Pana’ (dell’ex viola Dragowski) rimane favorito per il passaggio del turno.

Eccoci poi a venerdì, quando a Nyon andrà in scena l’ultimo sorteggio della stagione. Quello decisivo per completare il tabellone tennistico previsto dal nuovo format. La Fiorentina è accoppiata al Rapid Vienna: una sola certezza, gli austriaci possono essere incontrati solo in finale. Fiorentina e Rapid si divideranno le due vincenti delle partite di cui sopra. Interessante capire poi dove sarà posizionato il Chelsea. Mal che vada i viola potranno trovarlo in semifinale (andata e ritorno), nella migliore delle ipotesi invece l’incrocio potrebbe avvenire solo in finale. Altra certezza: agli ottavi i viola giocheranno l’andata in trasferta e il ritorno al Franchi.

Ale.Lat.