Verona-Fiorentina, Italiano recrimina: "Sul gol loro c'era mano. Adesso pensiamo a mercoledì"

Verona, 5 maggio 2024 - La Fiorentina torna sconfitta da Verona e rimane incollata a quota 50 punti in classifica. Una gara ricca di episodi quella del Bentegodi. Oltre al calcio di rigore segnato da Lazovic, al centro della partita c'è stato un sospetto tocco di mano che avrebbe viziato il gol della vittoria degli scaligeri e che lo stesso Vincenzo Italiano, a fine gara, ha commentato così: "Siamo andati sotto su una nostra ingenuità, poi l'abbiamo presa in mano. Ennesimo palo colpito, abbiamo avuto qualche situazione già nel primo tempo per andare oltre il pareggio. Poi nel secondo potevamo fare diversamente, anche se il gol loro è viziato da un fallo di mano di Lazovic. Ha spostato nettamente la palla. Non per attaccarsi a qualcosa, però era una partita dove stava regnando l'equilibrio per il grande caldo, per il ritmo e l'importanza della partita. Ci dispiace perché ci tenevamo a non perderla, invece è andata così".

C'è qualcuno che l'ha soddisfatta di più e qualcuno meno?

"Nel momento in cui siamo andati sotto è normale che abbiamo tentato il tutto per tutto per pareggiarla. Non abbiamo concesso chissà quanto al Verona, bravo a sfruttare l'occasione che gli abbiamo concesso ma siamo andati vicini a pareggiarla. Una partita che secondo me poteva finire diversamente. Episodi che ci sono girati male, come il rigore che potevamo evitarlo. In questo momento stiamo cercando di far bene in campionato, abbiamo una semifinale importante e oggi abbiam dovuto ruotare tanti giocatori. Adesso ci prepareremo per questa partita importante di mercoledì".

L'errore sul primo gol?

"Quelli sono errori che chiaramente che non vanno commessi in una partita di mercoledì così importante. Andremo in un campo caldo, dove il nostro avversario cercherà di aggiustare la partita e non possiamo commettere distrazioni. Oggi è capitata, ma dobbiamo stare più attenti perché questi errori possono costare caro".

Mentalmente cosa dovrà fare la squadra adesso?

"La squadra giocando ogni tre giorni deve recuperare energie. Adesso inizia anche a fare caldo, quindi dobbiamo arrivare in una condizione ottimale per fare una grande prestazione mercoledì. Sappiamo quello che è il nostro modo di ragionare. Analizzeremo la sconfitta, la archivieremo e penseremo al nostro obiettivo che è passare il turno".