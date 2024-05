Verso Atene, il diario: ossessione coppa e quel mantra in città: "Te vai in Grecia?"

Firenze, 22 maggio 2024 - Mentre la Fiorentina sta volando verso la Sardegna, a Firenze continua la febbre per la finale di Conference League. Ormai un mantra in città. «Vai ad Atene?» è la domanda più ricorrente. Nei bar, nei mercati, non appena incroci un conoscente che non vedi da mesi. La risposta è spesso affermativa, perché saranno circa 9.500 i fiorentini al seguito dei ragazzi di Italiano. Gli altri si mobiliteranno in città, con il 'Franchi' preso d'assalto da lunedì. Biglietto a 5 euro, ormai siamo oltre quota 25.000 tagliandi staccati. Si arriverà a superare le 30.000 presenze nelle prossime ore, probabilmente già domani. Rimasti a disposizione alcuni settori esterni in Maratona e Tribuna. Poi si trova poco in giro, tanto che oggi i tifosi hanno cominciato a valutare pure la possibilità del Viola Park, con il club viola che ha comunicato l'apertura ufficiale per la finale.

Fiorentina al lavoro: la finale si avvicina (Foto Jacopo Canè/Germogli)

Sarà possibile assistere all'evento presso il centro sportivo di Bagno a Ripoli nelle seguenti modalità:

- VISIONE FINALE UECL BUFFET + PARKING + SCIARPA presso bar il giglio €30

- VISIONE FINALE UECL PIZZA + BEVANDA + SCIARPA presso il bar maglia viola €20

- VISIONE FINALE UECL MENU’ BURGER + SCIARPA tribune stadio curva fiesole €15 con hamburger+patatine+cola

I posti sono disponibili fino ad esaurimento con tessera InViola Premium/Gold, ogni tessera permette l’acquisto di due biglietti. L’ingresso sarà consentito dalle ore 19:00 del giorno della finale, ovvero mercoledì prossimo.

Cominciano a trapelare anche alcune informazioni per i tifosi che arriveranno in Grecia. Il Fan Festival organizzato dalla Uefa si aprirà martedì 28 in piazza Kotzia. La capitale greca offrirà ai visitatori un intero spazio dedicato all'ultimo atto di Conference a pochi passi dal centro storico di Atene.

La due-giorni di festival partirà alla vigilia della partita alle ore 10 e andrà avanti fino alle 22 dello stesso giorno, per poi ripartire dalle 10 alle 18 del giorno dopo. Come accaduto ieri e oggi a Dublino per la finale di Europa League, sarà allestito anche un campo di calcetto per far giocare i tifosi. Poi ci sarà spazio per musica, dj set e spettacoli dal vivo. Possibilità di mangiare con food&beverage e infine sarà presente la coppa. Ma quella è meglio evitarla nel pre partita e prendersela soltanto al fischio finale.

Alessandro Latini