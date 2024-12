Verso Juve-Fiorentina, Palladino: "In campo rabbiosi. Sappiamo l'importanza di questa partita"

Firenze, 28 dicembre 2024 - Vigilia non banale per la Fiorentina, accolta da centinaia di tifosi alla stazione di Santa Maria Novella prima della partenza in direzione Torino. Domani i gigliati saranno chiamati all'impresa per portare via punti dallo 'Stadium'. Rebus tattico come mai prima perché i gigliati potrebbero anche scegliere di cambiare modulo con l'inserimento di un centrocampista in più al posto di un esterno. Variabile di non poco conto che terrà sul filo dell'incertezza anche gli avversari. Ma la Fiorentina vista ultimamente ha mostrato di aver perso un po' di equilibrio senza Bove in campo. Prima della partenza ha parlato mister Raffaele Palladino ai microfoni ufficiali del club. “Quella di domani sarà una Fiorentina rabbiosa dopo il risultato negativo contro l’Udinese. Ho visto i ragazzi molto concentrati, con grande spirito e attenzione per preparare la partita. Sono convinto che saremo molto concentrati e in cerca di riscatto“.

Su cosa avete lavorato per riprendere il vostro cammino?

“Lavoriamo su tutto. Analizziamo tutto ciò che in queste due ultime gare non abbiamo fatto in maniera perfetta. Bisogna analizzare, lavorare, stare attenti ai dettagli. É questo che in Serie A fa la differenza“.

Che partita si aspetta contro la Juventus?

“Per noi domani sarà una partita importante, per la città, per i tifosi e per la società. I ragazzi hanno voglia di grande riscatto, però sappiamo che affrontiamo una grande squadra. Dovremo essere perfetti“.

Cosa pensa del lavoro di Thiago Motta sulla panchina bianconera?

“Lui ha fatto benissimo a Bologna, sta facendo bene alla Juventus. É un grande allenatore, lo stimo molto come persona e come allenatore, avrà un bel futuro. Gli auguro il meglio, ma dalla prossima partita (ride, ndr)“.

Alla fine dell'anno è tempo di bilanci. Qual è il suo?

“É stato un periodo molto bello per l’ambiente viola. Abbiamo fatto risultati meravigliosi, ma ad oggi non abbiamo fatto nulla: le aspettative sono molto alte, ma dobbiamo mantenere un certo equilibrio nelle vittorie e nelle sconfitte. L’ambiente ci aiuta, i tifosi sono molto equilibrati. L’obiettivo è settimanale, poi tra qualche settimana vedremo quali obiettivi porci. Bisogna spingere sull’acceleratore, ma sono convinto che nelle prossime settimane continueremo a far bene”. Alessandro Latini