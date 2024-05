Verso la finale di Conference. Tutti ad Atene: già venduti 4500 biglietti

Nuova impennata nella vendita dei biglietti riservati ai tifosi della Fiorentina in vista della finale di Conference. A ieri - giorno nel quale è scattata la seconda fase di vendita dei tagliandi per il match contro l’Olympiacos, quella rivolta ai possessori dell’abbonamento "easy" che durerà fino a martedì prossimo - erano almeno 4.500 i titoli d’accesso staccati per la gara del 29 maggio, ovvero oltre il 50% di quelli messi a disposizione dalla Uefa per i tifosi viola (in tutto 8mila).

Un numero decisamente alto alla luce, in particolare, di due fattori: delle difficoltà logistiche ed economiche che ancora i supporters stanno registrando per raggiungere Atene (al momento non sono stati organizzati né sono stati previsti altri voli charter da parte delle associazioni del tifo) e del fatto che la vendita libera dei biglietti - quella che riguarda i semplici possessori della tessera InViola - partirà solo domani. Il timore che gran parte dei tagliandi messi a disposizione dei sostenitori viola rimanesse invenduta è già stata dunque fugata. E si va insomma, verso un maxi-esodo.

Così come, di conseguenza, la prospettiva che molte tessere non staccate potessero essere messe di nuovo in commercio ma, stavolta, per favorire i supporters dell’Olympiacos, che – come prevedibile – hanno preso d’assalto i botteghini: "I ticket che non saranno venduti dalla Fiorentina saranno restituiti e gestiti dalla UEFA ma ancora non sappiamo come" ha ammesso Andreas Dimatos, dirigente dell’AEK vicino all’organo centrale del calcio europeo. Dunque allarme (quasi) rientrato.

Andrea Giannattasio