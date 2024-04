Vincenzo Italiano, settimo allenatore della Fiorentina a raggiungere 70 vittorie: sfida ai grandi della storia viola

Grazie al successo con l’Atalanta Vincenzo Italiano è diventato il settimo allenatore della storia della Fiorentina a conseguire 70 vittorie in gare ufficiali sulla panchina viola. Dopo aver superato De Sisti, il tecnico gigliato ha messo nel "mirino" Ferrero e Ranieri. Raramente nella storia della Fiorentina un allenatore è riuscito a conseguire 70 vittorie in gare ufficiali nei suoi primi tre anni in riva all’Arno, al punto che solo Montella (81) e Prandelli (73) possono vantare un numero superiore di successi. Nello specifico vanno evidenziate le 46 vittorie in Serie A (7° posto assoluto nella storia viola), le 8 in Coppa Italia (quinto posto) e i 16 successi in Conference, che fanno di Italiano il secondo miglior allenatore della storia della Fiorentina nelle competizioni internazionali dietro a Montella.

Tra i record assoluti della storia della Fiorentina che Italiano stabilirà prossimamente c’è anche quello delle partite ufficiali disputate nelle prime 3 annate a Firenze, primato detenuto, attualmente, da Montella con 153 gare.

r.v.