Follonica Gavorrano. Balloni: "C’è mancato il giusto coraggio»

"Sarebbe servito più coraggio". Con queste parole il presidente del Follonica Gavorrano, Paolo Balloni, ha incassato la sconfitta della sua formazione sul campo del Grosseto. Il successo dei biancorossi nel derby ridimensiona quindi i minerari, che in questo mese di febbraio, esclusa la Coppa Italia, stanno pagando un po’ in lucidità. "E’ stata una partita molto equilibrata, gli episodi hanno fatto la differenza, loro hanno fatto gol, noi siamo mancati – afferma il presidente Balloni –. Il pareggio sarebbe stao il risultato più giusto. Andiamo avanti con questo campionato importante. Diremo la nostra fino alla fine, ma servirà maggior coraggio fino alla fine. Nel secondo tempo gli ingressi di Souare e Grifoni hanno fatto la differenza, la traversa di Dierna ci ha impedito di raccogliere il pareggio".

Minerari che oggi torneranno ad allenarsi agli ordini di Marco Masi per preparare al meglio l’anticipo di sabato. Infatti il Follonica Gavorrano giocherà sabato. "Ringraziamo la società Seravezza Pozzi – ha aggiunto Balloni – che ha gentilmente accettato di anticipare la partita in programma tra le due squadre al Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano, valida per la ventiquattresima giornata del girone E di serie D, a sabato 24 alle 14,30". Si tratta di una partita di cartello, quella tra i biancorossoblù e la compagine della provincia di Lucca, che arriva in un momento importante della stagione, in vista della trasferta di Coppa Italia in programma mercoledì 28 in casa del Varesina. Per quanto riguarda inoltre il programma delle semifinali di Coppa Italia, l’avversaria della formazione di Marco Masi sarà appunto il Varesina, andata mercoledì 28 e ritorno il 13 marzo. Si tratta dell’unico turno della manifestazione articolato su doppio confronto. Da regolamento accederanno in finale le formazioni che avranno segnato più gol nei due incontri, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari dell’ultima sfida si procederà ai rigori.