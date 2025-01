Fontana a caccia dell’impresa. "Voglio un segnale importante. Puntiamo a vincere questo derby»

L’attesa è finita, il derby è arrivato. Oggi, calcio d’inizio ore 20:30, il Gubbio ospita il Perugia al "Barbetti", per una sfida tra compagini umbre che mette in palio orgoglio e tre punti, importanti per la classifica di entrambe che stenta a decollare. "I ragazzi stanno facendo tutto il possibile – dichiara mister Fontana alla vigilia – perché sanno che finora hanno fatto un percorso al disotto delle aspettative della città e della proprietà. Ci sono state situazioni che hanno portato a questo, ma ci sono dei momenti nelle stagioni e nella vita in cui bisogna dare dei segnali importanti per cercare di riportarle in quei canali che sono abituati a essere vissuti. Pensiamo alla partita che è di prestigio, ovviamente, perché è un derby e vogliamo vincerlo".

Il valore del Perugia è innegabile, così come lo sono le difficoltà che stanno affrontando i biancorossi: "Non mi aspetto il Perugia delle altre gare dove hanno mostrato i loro pregi ma anche i loro difetti: il derby è il derby e da questo punto di vista so che sono partite particolari e speciali, e al di là degli aspetti tecnico-tattici ci deve essere la voglia di superare l’avversario in ogni singolo duello. Se noi vogliamo arrivare nella griglia dei playoff dobbiamo portare un risultato straordinario e cambiare la nostra classifica, ma per ottenere certi risultati ci si deve comportare da persone straordinarie. Per fare questo ci si deve mettere in discussione ogni giorno: non esiste la partita ma come ci si arriva".

Non è mancata una deviazione sul mercato nella conferenza di mister Fontana: "Sapete che a livello economico si possono fare investimenti solo se c’è qualche uscita, altrimenti non si può. Neanche le big in questi primi giorni hanno fatto grandi colpi perché ad oggi nessuno se lo può permettere". E poi scherza: "I miei primi due rinforzi di gennaio sono Franchini e Faggi che abbiamo recuperato. Per Di Massimo ci vorrà almeno un’altra quindicina di giorni per poterlo riavere in gruppo".

Buone e brutte notizie, dunque, ma almeno il reparto dei centrocampisti può tornare ad accogliere due interpreti che possono dare man forte già da questa partita. Così Fontana, senza D’Avino, DI Massimo e Proietti potrebbe optare ancora per il 3-5-2, ma attenzione alla possibilità del 4-4-2: schieramenti entrambi possibili grazie anche alla duttilità dei giocatori.