Fosso e Samb a braccetto. Ospiti avanti per due volte. Ripresi da Casolla e Broso

FORSEMPRONESE (4-3-3): Bianchini 6; Bianchi 6, Urso 6 (21’ st Kyeremateng 6), Camilloni 6, Procacci 6 (30’ st Pandolfi R. 6); Amerighi, Conti 6,5, Bucchi 6; Podrini 6 (22’ st Maroncelli 6), Broso 6,5 (33’ st Pandolfi L. 6), Casolla 6,5. A disp.: Amici, Tamburini, Roberti, Satalino. All. Fucili.

SAMBENEDETTESE (4-4-2): Orsini 6; Zini 6, Pezzola 6, Gennari 6, Orfano 6,5; Guadalupi 6,5, Candellori 6, Kerjiota 6,5, Lonardo 6,5, Baldassi 6,5 (18’ st D’Eramo 6), Eusepi 6. A disp.: Semprini, Chiatante, Toure, Cantarini, Tataranni, Paolini, Battista Moretti. All. Palladini.

Arbitro: Gianluca Toselli di Gradisca d’Isonzo 6.

Reti: 6’ pt Guadalupi; 28’ pt Casolla; 36’ Baldassi; 32’ st Broso.

Note: espulso mister Palladini al 34’ della ripresa.

Tra Forsempronese e Samb, che si affrontano al comunale di Fossombrone davanti al pubblico delle grandi occasioni, la partita è bella piena, quasi senza un attimo di tregua, densa di agonismo ed emozioni. Alla fine della fiera, Fossombrone prosegue la striscia di risultati utili consecutivi, mentre la Samb probabilmente ha da recriminare per più di qualche occasione non sfruttata a dovere.

I primi quarantacinque minuti sono quasi tutta un’emozione, con gli ospiti che agguantano il vantaggio quando la lancetta dei secondi ha fatto appena sei giri. A metterla nel sacco, dal limite, al termine del primo affondo Samb, è Guadalupi, con un rasoterra angolato che non lascia scampo a Bianchini. Zero a uno. Sul fronte opposto, il primo tiro in direzione della porta lo confeziona Podrini al minuto 12, ma la conclusione è del tutto fuori misura e bersaglio. Al tredicesimo ci prova Sabah dal limite, ma la sua botta a girare non rappresenta un gran problema per il portiere di casa, che blocca in presa alta.

Al minuto 16 Eusepi la mette in mezzo dall’out: la palla è ghiottissima, ma nessuno della Samb riesce a metterci il piede. Questione di pochi secondi e tocca al forsempronese Broso sfiorare il pareggio, ma la sua conclusione non ha fortuna. Al 19’ c’è un tiro angolato di Orfano abbastanza insidioso, ma Bianchini è pronto alla bisogna. Al minuto 25 arriva il pareggio della Forsempronese: il numero 11 di casa, Casolla, infila Orsini da sotto misura, sugli sviluppi di una rimessa laterale. Alla mezzora Orsini respinge di pugno su un tentativo di Conti, dopodiché, al 36’, Baldassi mette nel sacco il pallone dell’uno a due, mettendo a frutto una punizione battuta da Guadalupi.

Nella ripresa forse la partita cala un filo di intensità, ma le occasioni non latitano e su una di queste Fossombrone agguanta il pareggio conclusivo: la mette dentro Broso al minuto 32, ma vanno segnalate almeno tre occasioni non concretizzate per la Samb, con Lonardo, D’Eramo e Guadalupi. Prima del pareggio a firma Broso c’era stata una clamorosa occasione mancata da Kyeremateng, al 28’: a portiere battuto il pallone era sfilato di un nulla oltre il palo più lontano. Peccato. Qualche momento di elettricità nel dopo partita. Da ricordare anche l’espulsione del tecnico della Samb, Ottavio Palladini, al 34’ minuto della ripresa, causa proteste. Palladini al 34’ st, per proteste.

Adriano Biagioli