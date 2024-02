Fossombrone. Fucili: "Giusto il punto contro Vastogirardi. Ora testa al big match con la Sambenedettese»

Il Fossombrone è ritornato a casa da Vastogirardi con un punto che smuove la classifica e dà nuovo morale in vista dei prossimi incontri ad iniziare da domenica quando al Comunale "Bonci" sarà di scena la capolista Sambenedettese. L’allenatore del Fossombrone Michele Fucili il giorno dopo la gara con il Vastogirardi ha commentato: "E’ stata una partita combattuta e difficile per entrambe le squadre, viste le condizioni meteo con acqua e nebbia. Il Vastogirardi è in un ottimo momento e una buonissima squadra a dispetto della classifica e in diverse situazioni ci ha messo in difficoltà. Anche noi abbiamo creato alcune situazioni importanti compresa la traversa di Casolla ma ai punti non avremmo meritato la vittoria. Siamo contenti del risultato positivo dopo la sconfitta di Riccione e abbiamo oggi ancora di più capito quanto dovremo sudarci la salvezza. Testa subito a domenica prossima contro la capolista, altra partita storica per la nostra società".

"Un buon punto a Vastogirardi – ha commentato l’attaccante metaurense Tommaso Battisti – arrivato dopo una partita intensa e a tratti sofferta. Un campo e un clima a cui non siamo abituati ma siamo stati bravi a compattarci, a resistere e a portare il punto a casa. Potevamo sicuramente fare meglio dal punto di vista del gioco, mantenere di più il possesso e controllare il ritmo partita, invece ci siamo abbassati concedendo campo ed occasioni agli avversari. Ora pensiamo subito alla Sambenedettese, giochiamo in casa nostra e non sarà facile per loro portar via tre punti da Fossombrone". Francesco Tramontana tifoso e da sempre molto vicino alla società metaurense dice: "La partita è stata molto equilibrata, visto che entrambe le squadre si giocavano moltissimo. Partito subito fortissimo, il Vastogirardi si è trovato di fronte una difesa ferrea ed attenta a non concedere nulla, mentre il Fossombrone ha cercato di sfruttare senza troppa fortuna qualche pericolosa ripartenza. Successivamente, in tutto l’arco della gara i locali hanno continuato a spingere, senza mai trovare gli uomini di Fucili realmente in difficoltà, e la gara si è spenta dopo cinque minuti di recupero decretati dall’ottimo e sempre presente Schmid di Rovereto. Rimane solo da rendere merito ai ragazzi del ‘Botty Club’ (gli inseparabili tifosi metaurensi), capaci di salire fino ai 1200 metri di Vastogirardi". Amedeo Pisciolini