Fossombrone incerottato contro una big

Il Fossombrone oggi per l’undicesima giornata del girone d’andata ospita L’Aquila, società storica che nella stagione 1934-1935 è stata la prima formazione abruzzese a partecipare al campionato di serie B (tre campionati consecutivi disputati negli anni trenta) per il resto tanca C e dilettanti. In classifica ha gli stessi punti del Fossombrone (17) e sette giorni fa contro il Sora ha vinto (tre punti casalinghi che mancavano dalla prima giornata) ma con un dopo partita movimentato tra i tifosi. L’Aquila è guidata da mister Roberto Cappellacci in panchina dopo l’esonero di Massimo Epifani. Una scelta un po’ a sorpresa considerando che è arrivata dopo la vittoria contro Fano. "Affrontiamo – dice il direttore generale del Fossombrone Marco Meschini – una delle favorite del campionato per cui dovremo cercare di sbagliare il meno possibile e al tempo stesso sfruttare al massimo ogni situazione portandola a nostro favore. Il nostro pubblico sarà la nostra arma in più". "Affrontiamo una delle pretendenti alla vittoria finale e di conseguenza sarà un partita molto difficile però allo stesso stimolante di fronte al nostro pubblico – commenta l’allenatore del metaurensi Michele Fucili – veniamo da un risultato negativo e l’obiettivo è cercare di rialzare la testa e eventualmente riuscirci contro una squadra così forte potrebbe darci una grande autostima, purtroppo abbiamo vissuto una settimana un po’ particolare con diversi giocatori infortunati, vedi Casolla e Germinale e altri acciaccati e difficili da recuperare come Pagliari, Fagotti e Amici, da questo punto di vista pagheremo qualcosa, ma dalle situazioni negative bisogna sempre tirar fuori qualcosa di positivo, qualcuno avrà la possibilità di mettersi in mostra, servirà ancora di più spirito di gruppo e grande determinazione chiaro che dal punto di vista dell’essere squadra e di intensità non possiamo sbagliare. Bisognerà gettare il cuore oltre l’ostacolo perché le difficoltà saranno tante".

Così in campo (ore 14,30) stadio "Bonci" di Fossombrone. L’AQUILA 1927: Michielin, Bellardinelli, Ouali, Cassese, Angiulli, Del Pinto, Galesio, Banegas, Sarritzu, Tavoni, Brunetti. A disp.: Raffaelli, Pietropaolo, Carbonelli, Alessandretti, Mastrone, Battistoni, Lorenzoni, Mantini, Persiani. All.Cappellacci.

: Marcantognini, Bianchi, Calvosa, L.Pandolfi, Camilloni, Rovinelli, Tagnani, Conti, Pagliari, Palazzi, Battisti. A. disp.: Damiani, Urso, Mea, Fraternali, Bio, Procacci, Bucchi, R. Pandolfi. All. Michele Fucili.

Arbitro: Roberto Carrisi (Padova). Assistenti: Simone Mino (La Spezia) e Davide Salinelli (Genova). Amedeo Pisciolini