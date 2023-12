Fossombrone. L’allenatore Fucili:: "Vittime dell’arbitro»

Una partita quella contro il Tivoli iniziata bene (gol al 7’ di Rovinelli) ma finita male (1-3 e con 2 espulsioni) per il Fossombrone. Essendo però al giro di boa c’è da dire che non va valutata una gara ma il percorso fino a questo momento e il giudizio può essere solo che positivo considerando il nono posto e i 7 punti dalla zona playout. Ora la sosta servirà per ricaricare le pile e alla ripresa (il 7 di gennaio 2024) nella gara casalinga con l’Avezzano si potrà rivedere il Fossombrone più lucido, pimpante e delizioso nel gioco, così come lo si è visto nella prima parte del campionato. "C’è un girone di ritorno fatto di 17 battaglie – sottolinea il tifoso e da sempre molto vicino alla società metaurense Francesco Tramontana – e le battaglie vanno preparate per bene. Servono muscoli pronti e testa fredda. Il Fossombrone ha mostrato qualità importanti durante tutto il girone di andata, ripartiamo senza drammi ma con tutta la convinzione e la voglia che una salvezza in un campionato così importante richiede, e che la squadra ha finora sempre mostrato. Non è certo la goccia di una giornata storta a scalfire la roccia". "Siamo soddisfatti di quello che complessivamente è stato fatto – commenta il direttore generale dei metaurensi Marco Meschini – in questi primi mesi siamo andati oltre le aspettative. La società si è organizzata per mentanere la categoria, dobbiamo essere bravi a trasformare il negativo in positivo". Del match dell’altro ieri con il Tivoli ci parla l’allenatore Michele Fucili: "Siamo partiti bene andando in vantaggio e sfiorando anche il raddoppio, poi invece abbiamo subito un autogol e lì la partita è cambiata. Subito dopo c’è stato l’episodio del rigore, nel secondo tempo mentre stavamo spingendo per raddrizzarla abbiamo subìto la prima espulsione e il terzo gol dove c’era un evidente fallo e la partita è finita lì. La direzione arbitrale è stata molto negativa nei nostri confronti dall’inizio".

Amedeo Pisciolini