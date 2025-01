Fossombrone. Mister Fucili: "Abbiamo dato tutto. E’ mancato il guizzo vincente»

Non sempre si può essere al massimo, la componente fortuna poi è fondamentale e anche le assenze alla fine possono pesare, non è una giustificazione per la sconfitta, ma ci può stare. Il giorno dopo l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili così commenta la battuta d’arresto casalinga con il Sora: "Nel primo tempo siamo partiti male e disattenti nei due gol che abbiamo subito ma comunque siamo riusciti a riaprire la gara. Il secondo è stato un assedio alla ricerca del gol ma ci è mancata la zampata vincente. I ragazzi hanno dato tutto come sempre ma ogni volta che alziamo la testa poi incontriamo delle difficoltà dovute al valore del campionato che è molto alto. Ripartire e lavorare è l’unico pensiero che ho e che deve avere in mente la squadra e l’ambiente tutto perchè chi pensa diversamente non si rende conto che la serie D è una montagna molto ripida da scalare".

"Il Sora nella prima mezz’ora è stato migliore di noi – aggiunge il direttore generale Marco Meschini – e noi con troppo superficialità gli abbiamo concesso due gol. Dal finire del primo tempo a tutta la ripresa i ragazzi hanno cercato in tutti modi di rimetterla in parità, purtroppo non ci siamo riusciti. Ora ci riposiamo e poi da domani testa alla prossima partita di San Benedetto". "Nulla intacca il cammino fatto sinora dagli uomini di Fucili – ha commentato Francesco Tramontana, storico tifoso vicino alla società – e seppure c’è un po’ di delusione per non aver raccolto punti, le occasioni per rimpinguare la classifica e cogliere l’obiettivo stagionale da qui alla fine del campionato non mancano. Un solo obiettivo, e per raggiungerlo il ‘Fosso’ fa corpo unico con la propria tifoseria, anche oggi molto numerosa e appassionata, una tifoseria che ha anche mostrato un ricordo di Emanuele Luchetti, un nostro tifoso che ci ha lasciato nei giorni scorsi. Per questi tifosi e per tutti coloro che seguono con affetto il ‘Fosso’ salvarsi quest’anno sarà ancora più bello".

Passando alla formazione Juniores sabato la squadra ha vinto (per la terza giornata del girone di ritorno) sul campo della Fermana (0-4) con le reti di Torromeo, Brocca, Biagioli e Rabascini e oltre ai gol è arrivata una bella prestazione. In merito al match Sambenedettese-Fossombrone di domenica prossima la società ospitante comunica che dalle 10 di ieri è attiva la prevendita dei biglietti per la partita in programma (ore 14.30) allo stadio Riviera delle Palme. I tagliandi sono acquistabili in prevendita sul circuito Vivaticket, online sul sito web www.ussambenedettese.it alla sezione Ticket e presso il Samb Store di via Fiscaletti (negli orari di apertura). Per il settore ospiti (Curva Sud) l’acquisto dei tagliandi sarà consentito sino alle ore 19 di sabato 1 febbraio (botteghino ospite chiuso il giorno della gara).

Amedeo Pisciolini