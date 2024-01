Fossombrone. Mister Fucili conta gli assenti: "Ma lo spirito è quello giusto»

Il Fossombrone dopo aver confermato con l’Avezzano di essere una degna protagonista di questa prima metà di stagione (si può considerare legittimamente la squadra rivelazione del girone F della serie D) sta proseguendo la preparazione in vista del prossimo match con l’Alma Juventus Fano, in programma al "Mancini" domenica alle 14,30. "Ci stiamo allenando dopo una partita intensa e dura contro l’Avezzano – commenta l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili – vedremo se possiamo recuperare qualche infortunato. I giocatori in dubbio sono Mea e Bio, poi abbiamo gli squalificati Conti, Pagliari e Bucchi. Il punto conquistato domenica comunque ci dà morale per preparare al meglio la partita di domenica che sappiamo essere difficile e che dovremo affrontare con la massima attenzione".

Ma la prestazione fornita con l’Avezzano è un buon viatico. Contro gli abruzzesi il Fossombrone ai punti avrebbe senz’altro meritato la vittoria, come dimostrano le quattro belle palle gol contro una sola degli avversari. Ottimo in modo particolare il primo tempo dei ragazzi di mister Fucili. Un punto quindi ampiamente meritato. Nel frattempo si stanno integrando con il gruppo, lavorando di buona lena, anche i giovani arrivati da poco: Di Giorgio (portiere classe 2006 della Salernitana), Giacchina (centrocampista classe 2005 dell’Entella Primavera) e Lorenzoni (classe 2003) che ha già debuttato nell’ultima gara d’andata. Guardando i numeri, il Fossombrone in classifica generale ha 25 punti (a 32 c’è la zona playoff), su 18 partite ne ha vinte 5 e perse 3, ed è il team più abbonato ai pareggi del girone (10). Finora ha realizzato 17 reti e vanta (nella foto il portiere Marcantognini in presa aerea) assieme al Chieti la miglior difesa (13 i gol subiti).

am.pi.