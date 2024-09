Fossombrone Niente tris, ma è ancora vetta

0

(4-3-3): Bianchini 6; Bianchi 6, Urso 6, Giunchetti 6,5 (30’ st Procacci ng), Camilloni 6; Conti 6, Pandolfi L. 6 (24’ st Pandolfi R. 6,5), Bucchi 6,5, Satalino 6 (16’ st Amerighi 6), Casolla 6,5, Torri 7 (39’ st Famara ng). A disp. Amici, Tamburini, Roberti, Podrini, Maroncelli. All. Fucili.

TERMOLI 1920 (3-5-2): Palombo 6; Hutsol 6 (49’ st Di Lorenzo ng), Sicignano 6, Mariani 6; Tracchia 6, Tribelli 6,5, Colarelli 6,5 (12’ st Galdean 6), Ricci 6 (39’ st Piccioni ng), Barchi 6,5; Barone 6 (39’ st Cannavaro ng), Cancello 6 (12’ st Puntoriere 5,5). A disp. Pizzella, Allegretti, Santese, Galdo. All. Carnevale, in panchina Spagnuolo.

Arbitro: Paccagnella di Bologna 6, assistenti Toschi e Orlando.

Note: osservato 1’ di silenzio per Totò Schillaci e per il giovane tifoso forsempronese Francesco Bernabucci. Pomeriggio sereno, terreno buono, spettatori 500. Ammonito: Pandolfi. Angoli 2-4, recuperi 2’ + 5’+2’.

Fossombrone e Termoli si dividono tempi e punti al termine di una gara giocata a viso aperto, dove non sono mancate le occasioni da una parte e dall’altra. I padroni di casa falliscono l’appuntamento con la terza vittoria consecutiva, frenati da un Termoli che si dimostra squadra robusta e ben organizzata, che per un tempo mette in crisi le sicurezze e gli entusiasmi dei biancoazzurri. Sono infatti gli ospiti a dettare i ritmi nella prima frazione, durante la quale si mostrano più sicuri con l’arcigna difesa costruita su Sicignano, un centrocampo mobile con Conti, Bucchi, Barchi e l’ex granata Ricci e davanti Barone pronto a fare a sportellate con Urso e compagni.

Il ’Fosso’ patisce perché la manovra non scorre fluida come dovrebbe, con Bianchi impacciato nelle proiezioni, Leonardo Pandolfi ammirevole nelle chiusure e Satalino un po’ troppo assente. Così Bianchini deve sbrogliare al 13’ su Barchi e dopo su Colarelli, poi uscire su Cancello al 25’. Un minuto prima (24’) Casolla s’era mangiato un’occasione d’oro costruita grazie a Conti che lo aveva servito in area, ma l’attaccante ha perso l’attimo per tirare favorendo l’uscita di Palombo. Al 42’ Urso salva su Barone lanciato in area, e un minuto dopo Torri, il migliore tra i suoi, compie una prodezza girando di testa un cross di Camilloni che scheggia il palo esterno.

La ripresa è più di marca forsempronese perché il Termoli arretra il baricentro e i marchigiani hanno più spazi per manovrare. Fucili allarga il fronte offensivo con Amerighi, Bucchi spinge con encomiabile decisione e Riccardo Pandolfi velocizza il gioco sulla trequarti. Si riparte con Bianchini che neutralizza all’inizio un colpo di testa di Barone e al 7’ un pericoloso traversone di Tracchia, mentre nel mezzo Giunchetti al 4’ impegna Palombo di testa. Il Fossombrone spinge ora con convinzione. Casolla si vede in un paio di occasioni: al 19’ spara da 25 metri ma Palombo è attento, al 23’ compie il classico stop e tiro al volo che però finisce fuori. Alla mezzora Giunchetti si fa male ed è costretto a uscire, mister Fucili inserisce Procacci e sposta Bianchi a centrale difensivo. Procacci è dunque libero sulla fascia sinistra ma prima spara alto (34’) e nel finale cincischia invece di concludere, sprecando così le ultime munizioni. Alla fine è pari, ma il ’Fosso’ resta in vetta.

Silvano Clappis