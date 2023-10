Fossombrone, prevendita aperta

Domani il girone F del campionato di serie D osserva un turno infrasettimanale. Il Fossombrone dopo il bel punto riportato a casa da Notaresco (ottavo risultato utile consecutivo) affronterà in casa il Matese (14,30, arbitro Deborah Bianchi di Prato), uscita sconfitta domenica nella gara casalinga con il Sora e quindi desiderosa di riscatto. Nella rifinitura di oggi mister Fucili valuterà le condizioni di tutti, comprese quelle degli infortunati Procacci, Bucchi e Palazzi che sabato in Abruzzo non sono scesi in campo. Intanto la società del Fossombrone informa che per questa gara casalinga è attiva la prevendita dei biglietti presso la segreteria della società, allo stadio e da Claudia Tabacchi in Corso Garibaldi 164. In alternativa online sul circuito di biglietteria Liveticket (www.liveticket.itfossombronecalcio). Il costo del biglietto è di 15 ero (posto unico), gratuito per i minori di anni 14.