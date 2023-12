Frasi su arbitro e Var, Mourinho patteggia: ecco la maxi-multa

Roma, 15 dicembre 2023 – Ventimila euro, più altre ventimila da parte della società. E’ la multa patteggiata da Josè Mourinho, il tecnico delle Roma, per le frasi sull’arbitro Mercenaro e sul Var alla vigilia del match con il Sassuolo.

Su decisione della Procura federale, il tecnico giallorosso e la Roma dovranno quindi pagare 20mila euro di ammenda ciascuno, che saranno devoluti in beneficenza all'AIL A carico dell'allenatore giallorosso, e della società per responsabilità oggettiva.

A pochi giorni di distanza era finito sotto la lente della Procura anche il mister del Bologna, Thiago Motta che, al termine di Lecce-Bologna, si è lamentato dell'operato di Doveri e Nasca per quanto accaduto nel finale di match domenica 3 dicembre.

Cosa aveva detto Mourinho

La Procura federale aveva aperto un procedimento per dichiarazioni lesive, dopo che lo Specal One aveva detto dell’arbitro Mercenaro della sezione di Genova: “Sono onesto e dico che mi preoccupa l'arbitro: lo abbiamo avuto tre volte come quarto arbitro e non penso che abbia la stabilità emozionale per partite di questo livello. Non mi lascia tranquillo il profilo dell'arbitro e il VAR (Marco Di Bello della sezione di Brindisi, ndr): con lui abbiamo avuto spesso sfortuna e non abbiamo sempre accettato un determinato profilo di lavoro”.