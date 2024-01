Frosinone-Cagliari 3-1: rimonta nel secondo tempo con Soulé e Mazzitelli protagonisti

Frosinone, 21 gennaio 2024 - Lunch match al Benito Stirpe, con il Frosinone di Eusebio di Francesco che ospita il Cagliari di Claudio Ranieri. Separate da un solo punto in classifica, la partita è fondamentale per la corsa salvezza di entrambe le squadre. I frusinati vogliono uscire dalla crisi e ritrovare una vittoria che manca dal 26 novembre (2-1 sul Genoa), nel mezzo un pari e 7 sconfitte di cui sei in fila. Dall'altra parte i sardi sono reduci da tre risultati utili consecutivi e, soprattutto, dalla bella vittoria casalinga contro il Bologna per 2-1 grazie alle reti di Petagna e l'autogol sfortunato di Calafiori. Di Francesco scegliere il solito 4-3-3 con il trio Soulé. Cheddira e Reiner davanti, mentre Zortea si prende subito la corsia in difesa. Dall'altra parte, Viola e Petagna guidano l'attacco vista anche l'assenza causa Coppa d'Africa di Luvumbo, a centrocampo c'è il solito Nandez con Sulemana e Makoumbou e Scuffet tra i pali.

Primo tempo

Primi minuti dove giocano meglio i padroni di casa, che si fanno vedere dalle parti di Scuffet dopo appena cinque minuti con un cross di Mazzitelli che trova Okoli, il centrale colpisce di testa prolungando la palla che attraversa tutta l'area di rigore senza però trovare qualcuno che possa ribadirla in rete. Prima emozione del match al 17' quando Scuffet si deve superare su un bel tiro di Walu Cheddira che riceve in verticale e da posizione defilata lascia partire un siluro a incrociare col destro messo in angolo dall'estremo difensore cagliaritano. Sugli sviluppi del calcio d'angolo che ne è conseguito, arriva il gol di Cheddira ma viziato da posizione irregolare e, dunque, gol annullato al centravanti del Frosinone che è molto attivo in questo inizio. Contrasti molto duri a centrocampo, con le due squadre che sono ben consce dell'importanza dei tre punti in palio e non tirano indietro la gamba nelle mezze palle. Ancora Cheddira al tiro dopo una bella palla di Soulé, ma questa volta la conclusione è debole e non impensierisce Scuffet. Si sblocca il match al 26' con il primo gol in Serie A di Ibrahim Sulemana! Nel primo vero tiro in porta in questa partita segna il Cagliari: Azzi mette in mezzo un cross sul quale Petagna lavora contro Okoli e cerca la girata al volo, l'attaccante ex Monza non trova la palla che resta lì sul dischetto e allora Sulemana arriva come un treno e batte Turati. Una volta ripreso il gioco c'è un durissimo scontro aereo a centrocampo tra Gelli e proprio l'autore del gol Sulemana. I due restano a terra, con il centrocampista del Frosinone che necessita di una fasciatura alla testa a causa di un vistoso taglio sopra l'arcata sopraccigliare che ha fatto uscire un po' di sangue. Parte centrale del primo tempo dove continua la supremazia territoriale del Frosinone che però non riesce a essere preciso negli ultimi venti metri. A tre minuti dal quarantacinquesimo si supera ancora Scuffet che para la conclusione ancora di Cheddira che si era trovato a tu per tu con il portiere dopo un grande lancio di Mazzitelli. Lungo recupero in questo primo tempo viste le varie interruzioni. Gol annullato a Enzo Barrenechea al 45'! Soulé va via sulla sinistra, entra in area e dal fondo cerca un cross in mezzo, Scuffet mette la mano la palla carmbola sulla traversa, il portiere ex Udinese la toglie dalla porta, sul pallone vagante ci si avventano Brescianini e Dossena che rimane a terra, palla che resta lì e allora Barrenechea la mette in porta. Dopo un lungo consulto con la sala Var e una on field review arriva la decisione di annullare la rete per fallo di Brescianini proprio su Dossena. Recupero lunghissimo, tanto che le due squadre vanno negli spogliatoi dopo ben 54 minuti di gioco sul punteggio di 0-1 per il Cagliari.

Secondo tempo

La ripresa comincia con il Frosinone che va vicino al pari sugli sviluppi di una punizione nei pressi della bandierina, la palla messa in mezzo, Romagnoli sfiora di testa prolungando sul secondo palo e sulla linea di porta Cheddira non arriva per un soffio. Solo Frosinone in campo, con Scuffet che è chiamato a superarsi ancora una volta, in questa occasione con i piedi. Il Cagliari di Ranieri è in balia degli avversari e il tecnico cerca qualche soluzione guardandosi in panchina, ma in questo momento è molto complicata la partita per gli ospiti perché la porta di Turati rimane molto lontana e i padroni di casa continuano il forcing cercando il pareggio. Di Francesco butta nella mischia Harroui e Kajo Jorge per dare nuova linfa in zona offensiva e continuare a pressare sin dai primi metri. Il gol era nell'aria e infatti arriva: pareggio del Frosinone al 64' con Luca Mazzitelli! Kaio Jorge fa un gran lavoro trovando Harroui che pennella il cross per il capitano che stacca tutto solo all'altezza del dischetto e questa volta Scuffet non può davvero fare nulla. Il Frosinone però continua a dominare la partita in ogni settore del campo e Ranieri ne butta dentro tre al 72': Pavoletti per Petagna, Goldaniga per Wieteska e fuori anche uno spento Viola per Alessandro Di Pardo. Due minuti dopo però arriva il gol del vantaggio del Frosinone con il solito Mathias Soulé! Punizione perfetta dell'argentino che col mancino la mette sopra la barriera e la palla si infila poi sotto la traversa con Scuffet che può solo guardare la traiettoria della sfera. Gara completamente ribaltata adesso allo Stirpe! Altro cambio per il Cagliari che ora deve dare tutto per cercare di raddrizzare questo match, Di Francesco leva Soulé a causa di qualche problema muscolare, il giocatore di proprietà della Juve esce accompagnato dai tantissimi applausi dello Stirpe. Adesso pressa il Cagliari che cerca il gol del pari. Colossale intervento di Turati su Dossena: punizione battuta corta per Augello che dal lato corto dell'area di rigore mette dentro, svetta Dossena che la inidirizza all'angolino ma in un modo o nell'altro ci arriva l'80 del Frosinone. Quattro minuti di recupero al Benito Stirpe, il Frosinone prova a resistere con Turati e Brescianini che difendono su tutto. Corner per il Cagliari con Augello che la mette dentro, palla sfiorata da Gelli e quindi nuovo angolo. Ancora sontuoso Turati all'ultimo respiro! Calcio d'angolo del Cagliari battuto dentro, tanto traffico dentro l'area, blocchi a liberare Pavoletti che stacca, la mette nell'angolo opposto e ancora una volta il portiere dei padroni di casa compie un intervento bellissimo salvando il risultato. Chiude definitivamente i giochi Kaio Jorge al 95'! Contropiede del Frosinone con Zortea che viene servito da Ghedjemis, situazione di due contro uno, l'ex Sassuolo serve in tempo l'attaccante che da distanza ravvicinata fa 3-1 e mette in ghiaccio il match. Finisce 3-1 al Benito Stirpe, con il Frosinone che mette fine alla striscia di cinque sconfitte consecutive e supera in classifica il Cagliari.

Tabellino

Formazioni

Frosinone (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Gelli; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé (Ghedjemis, 81'), Cheddira (kaio Jorge, 60'), Reinier (Harroui, 60').

Cagliari (4-4-2): Scuffet; Zappa, Wieteska (Goldaniga, 73'), Dossena, Azzi (Augello, 46'); Makoumbou, Prati (lapadula, 77'), Sulemana, Nandez; Viola (Di Pardo, 73'), Petagna (Pavoletti, 73')

Reti: Ibrahim Sulemana (CAG) 26', Luca Mazzitelli (FRO) 64', Mathias Soulé (FRO) 75', Kaio Jorge (FRO) 95'