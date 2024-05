Frosinone-Inter 0-5: ciociari stoici, ma la truppa di Inzaghi è troppo forte

Frosinone, 10 maggio 2024 - Trentaseiesima giornata di Serie A che si apre con il match del Benito Stirpe, dove il Frosinone ospita l'Inter. Per i ciociari si tratta di una gara fondamentale in chiave salvezza, la squadra di Di Francesco vuole fare punti, strappando magari un successo per allontanarsi dalla zona rossa; dall'altra parte però ci sono i campioni d'Italia che vogliono vendicare la sconfitta contro il Sassuolo nel turno precedente. Lato formazioni, partendo dai padroni di casa, Di Francesco sceglie Cerofolini tra i pali, dopo l'annuncio che Turati non giocherà più (per scelta tecnica) fino a fine stagione. Dietro Lioral, Okoli e Bonifazi compongono la linea a tre, in mezzo conferma per Brescianini, con Zortea e Valeri larghi. Davanti Soulé e Reiner alle spalle di Cheddira. Dall'altra parte, Inzaghi prova la coppia Arnautovic-Thuram, con Lautaro in panchina. Assieme al Toro, a sedere anche Calhanoglu, gioca Asllani vertice basso con Frattesi e Barella ai lati. Darmian e Dimarco sulle corsie e dietro linea a tre con Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto. Tutti agli ordini di Antonio Giua, sezione di Olbia.

Primo tempo

Parte meglio l'Inter con Frattesi che, da calcio d'angolo, stacca di testa mandando la palla sopra la traversa. Reagisce il Frosinone subito dopo con Luca Mazzitelli che ci prova da fuori area, il tiro viene deviato e Sommer manda in angolo. Bel ritmo nei primi cinque minuti, il Frosinone vuole fare risultato in ottica salvezza e quindi aggredisce l'Inter sin dai primi metri. Arnautovic e Asllani fraseggiano al limite dell'area, poi il secondo prova la conclusione dal limite dell'area che termina alta. Si mette in moto Mathias Soulé dall'altra parte, il giocatore di proprietà della Juventus parte da destra e poi prova la conclusione dal limite con Sommer che blocca in due tempi. Vantaggio Inter al 18', ha segnato Davide Frattesi! La squadra di Inzaghi recupera palla, Dimarco trova Thuram in area, il francese quasi dal fondo del lato sinistro mette dentro per l'inserimento del centrocampista ex Sassuolo che la deve solo appoggiare in porta. Rischia Barella perdedo palla in fase di impostazione e regalando la palla a Reiner che però, a sua volta, sbaglia la scelta del passaggio e fa sfumare l'occasione. Ancora Frosinone con Brescianini che, servito da Soulé, ci prova col mancino a giro e Sommer la deve letteralmente andare a togliere dall'angolino. Risposta nerazzurra ancora con Frattesi: Arnautovic si libera sulla sinistra in area, ancora palla in mezzo, questa volta il taglio del centrocampista è sul primo palo ma non riesce a trovare la porta. Prova a sedare un po' il ritmo gara l'Inter, girando palla nella trequarti avversaria, ma il Frosinone è vivissimo e lo sta ampiamente dimostrando. Non riesce a continuare Mazzitelli, problema muscolare e al suo posto Gelli al 38'. Traversa di Walu Cheddira al 40'! Vicinissimo al pari il Frosinone con l'ex Bari che riceve in posizione regolare sul lato sinistro, entra in area, rientra sul destro e calcia forte a cercare il palo lontano e trova il legno. Serie di contrasti a centrocampo, con Cheddira che guadagna un buon calcio di punizione per un intervento falloso di Darmian ma dal calcio da fermo non nasce nulla. Dopo i due minuti di recupero segnalati, finisce 0-1 per l'Inter il primo tempo.

Secondo tempo

Si riparte con Cuadrado al posto di Darmian nelle file dell'Inter, mentre il Frosinone non ha effettuato cambi eccetto Gelli per Mazzitelli al 38' causa infortunio. Molto meglio il Frosinone in questo avvio di ripresa, gli uomini di DI Francesco si rendono pericolosi in due differenti occasioni: prima al 49' con Reiner che fa uno-due con un compagno, va a riprendere il pallone al limite dell'area leggermente spostato sulla sinistra, poi ci prova a giro col destro e Sommer la manda in angolo; subito dopo è Cheddira che ci prova quasi da terra dopo una bella incursione in area, la palla esce di poco. Pressione alta e fraseggio veloce del Frosinone che stanno un po' mettendo in difficoltà gli uomini di Inzaghi che, probabilmente, non si aspettavo un avvio così arrembante dei padroni di casa. Anche Valeri vicino al pari: Cuadrado butta via il pallone sulla trequarti, l'esterno del Frosinone ci prova col mancino ma la manda larga ancora di poco. Ancora, un'altra palla persa dell'Inter, vola in contropiede il Frosinone con Zortea largo a destra che calcia forte sull'altro palo, Sommer para ma la sfera si impenna e viene poi spazzata quasi sulla riga. L'arbitro fischia poi fuorigioco, quindi problema risolto, ma ora l'Inter sta rischiando tanto. Traversa di Bisseck al 58'! Calcio d'angolo per i nerazzurri, palla messa dentro da Asllani e il centrale svetta di testa e centra la traversa. Squadre lunghe in questo frangente, corre subito il Frosinone che si riversa nella metà campo offensiva con Brescianini e Reiner che si rendono pericolosi. Raddoppia l'Inter con Arnautovic al 60'! Palla splendida di Barella che tocca per Frattesi dentro l'area sulla destra, controllo, testa alta e palla sull'altro palo per Arnautovic che arriva puntuale all'appuntamento. Di fatto, Frosinone beffato in una delle poche avanzate offensive dell'Inter in questo secondo tempo. Cambia Inzaghi: dentro Lautaro e Klaassen al posto dei due goleador di questa partita, ovvero Arnautovic e Frattesi. Continua a provarci il Frosinone, in maniera stoica, gli uomini di Di Francesco meriterebbero almeno una rete per come hanno affrontato questa partita. Dall'altra parte, l'Inter gira palla forte del doppio vantaggio. I padroni di casa non hanno più niente da perdere e negli ultimi venti minuti con Harroui e Kaio Jorge che entrano al posto di Lirola e Reiner le provano davvero tutte con un assetto ultra-offensivo. Occasione Frosinone! Sortita offensiva dei ciociari con Brescianini che riceve sulla destra dentro l'area, calcia a incrociare a botta sicura ma Carlos Augusto la leva dalla porta. Sul continuo dell'azione palla ancora a Brescianini che crossa per Cheddira, ma Sommer para il colpo di testa. Che gol Buchanan al 77'! Come un fulmine a ciel sereno, Buchanan da centrocampo vola sulla sinistra, punta Zortea, entra in area e col destro la mette sul palo lontano. L'Inter chiude la partita, un passivo però sin troppo pesante per il Frosinone. C'è gloria anche per Lautaro Martinez all'80'! Cuadrado crossa sul secondo palo, deviazione di un difensore, la palla resta dentro l'area e diventa preda del Toro che, spalle alla porta, si gira e calcia e la mette a fil di palo con Cerofolini immobile. Arriva la manita con Marcus Thuram all'84'! Contropiede perfetto con il francese che ha ancora forza nelle gambe per correre dall'altra parte del campo, arrivare a tu per tu con il portiere e rimanere freddo per batterlo con lo scavetto. Senza recupero finisce 0-5 per l'Inter, Frosinone che è crollato negli ultimi minuti anche a causa dell'assetto scelto sullo 0-2 per tentare di riaprire la gara, ma va precisato che la squadra di Di Francesco avrebbe meritato di più.

Tabellino

Formazioni

Frosinone (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola (Harroui, 71'), Bonifazi, Okoli (Monterisi, 81'); Zortea, Mazzitelli (Gelli, 38'), Reinier (Kaio Jorge, 71'), Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian (Cuadrado, 46'), Frattesi (Klaassen, 64'), Asllani, Barella (Sensi, 75'), Dimarco (Buchanan, 71'); Thuram, Arnautovic (Lautaro, 64')

Reti: Davide Frattesi (INT) 18', Marko Arnautovic (INT) 60', Tajon Buchanan (INT) 77', Lautaro Martinez (INT) 80', Marcus Thuram (INT) 84'