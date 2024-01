Frosinone-Monza 2-3: Soulé fa e disfa, i tre punti vanno ai brianzoli

Frosinone, 6 gennaio 2024 - Allo Stirpe Frosinone e Monza si giocano tre punti importanti in chiave salvezza. I padroni di casa, in un ottimo stato di forma, si schierano con un 3-4-3 con Lirola e Gelli nelle vesti di esterni, ma con il compito di rientrare in fase di non possesso. In difesa, Monterisi, Okoli e Lusuardi sono davanti a Turati, a centrocampo Barrenechea e Harroui, davanti spazio a Renier e Cheddira con l'intoccabile Soulè. Dall'altra parte il Monza, oggi privo del suo allenatore Palladino causa squalifica, risponde con il classico 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali, una difesa a stampo ex Inter con Caldirola, Gagliardini e D'ambrosio, gli esterni sono Pereira e Ciurria, in mezzo al campo Bondo a fare da diga e Pessina, Carboni e Colpani dietro all'unica punta Dany Mota Carvalho. Tutti agli ordini di Maria Ferrieri Caputi, quarto uomo Livio Marinelli e al Var Lorenzo Maggioni.

Primo tempo

Nei primi cinque minuti di gara il Frosinone costringe il Monza a schiacciarsi nella propria metà campo, ma senza far davvero male alla difesa dei lombardi. La prima occasione della gara arriva al 7' con una brutta palla persa in uscita dai ciociari, con Dani Mota serve Colpani che libera il destro dal limite e la palla esce di poco. Prova a farsi vedere anche il Frosinone con Walu Cheddira che stoppa in area e prova di controbalzo col mancino una conclusione complicata, azione inoltre viziata anche da un presunto controllo di braccio dell'attaccante. Arriva il primo gol della partita, Monza in vantaggio al 18'! Dagli sviluppi di un calcio d'angolo la palla arriva tra i piedi di Colpani sulla destra, cross basso al limite dove Carboni colpisce male nel tentativo di calciare in porta, ma la palla carambola sui piedi di Dany Mota che è davanti a Turati e lo batte. Prova a rispondere subito il Frosinone con Gelli dalla destra che vede sul secondo palo Cheddira che di testa da sottoporta manda alto, ma è comunque tutto fermo a causa di una posizione irregolare di un giocatore dei canarini nello sviluppo dell'azione. Gioco fermo per qualche minuto poco prima della mezz'ora a causa di un malfunzionamento nelle comunicazioni tra arbitro, assistenti e ufficiali di campo e al Var, le due squadre ne approfittano per ricevere qualche indicazione dai propri allenatori e dissetarsi. Più Frosinone che Monza in questa parte centrale di primo tempo con SOulè che cerca Barrenechea dentro l'area, quest'ultimo colpisce di testa ma senza inquadrare la porta. Bella parata di Di Gregorio al 32' che dice di no a Harroui, il centrocampista del Frosinone direttamente da calcio di punizione ha cercato l'angolo alto a sinistra, ma l'estremo difensore del Monza l'ha tolta in tuffo. Duro scontro tra Harroui e Di Gregorio dopo un lancio in profondità, il portiere del Monza resta a terra dolorante toccandosi il ginocchio. Di Gregorio non ce la fa, cambio obbligato per Stefano Citterio che manda in campo Alessandro Sorrentino. Raddoppia il Monza al 45'! Soulè perde un pallone sanguinoso sul pressing di Valentin Carboni che serve subito Dany Mota. Il portoghese vola verso l'area di rigore e poi ritorna dall'argentino che aveva rubato la palla che fa 0-2. Nel momento migliore del Frosinone, arriva il raddoppio degli ospiti, un gol che è davvero una beffa. Saranno addirittura sei i minuti di recupero, anche perché continuano i problemi di comunicazione tra l'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi e la sala Var. Le due squadre vanno a riposo sul 0-2.

Secondo tempo

Di Francesco manda in campo Mazzitelli per Reiner e Caso per Lirola, il tecnico ex Roma e Sassuolo cerca di dare nuova verve. Prova a farsi vedere subito Caso, appena entrato, riceve sulla trequarti e calcia subito verso la porta un tiro che è centrale ma potentissimo e allora Sorrentino coi pugni si rifugia in angolo. Rischia tantissimo Sorrentino che riceve un retropassaggio da D'ambrosio e cercando di girarla di prima colpisce malissimo, ma fortunatamente nessun giocatore del Frosinone era nei paraggi e Caldirola è riuscito a rimediare. Primo squillo della partita di Soulé al minuto 53': tutto nasce, ancora una volta, da una giocata di Caso che serve un bel filtrante al centro per Soulé che ci prova col mancino di prima, ma il tiro è centrale e Sorrentino blocca. Tempo di ribaltare il fronte e arriva un'altra beffa per il Frosinone: autogol di Matias Soulé al 55'! Nel tentativo di intercettare un pallone al limite dell'area in scivolata, l'argentino di proprietà della Juventus indirizza la palla nella propria porta dove Turati proprio non piò arrivare, sfortunatissimo il classe 2003. Di grinta il Frosinone segna subito! Tempo di riprendere le operazioni e Harroui riapre la partita: il 21 riceve da Monterisi, si sistema la palla e da posizione defilata dentro l'area con il destro buca Sorrentino sul suo palo. Minuto 56', 1-3 e la partita è accesissima. Cambi per entrambe le squadre: dentro Marì e Akpa Akpro per il Monza al posto di, rispettivamente, Gagliardini e Colpani, mentre dall'altra parte spazio anche a Kaio Jorge al posto di Cheddira. Prova a farsi perdonare, non che abbia troppe colpe, Mathias Soulé al minuto 61' cercando la porta con un mancino a giro, ma la palla è largo. Ora il Frosinone pressa altissimo nel tentativo di riconquistare subito la sfera, momento della partita tutto dalla parte dei ciociari, il Monza è tutto dietro la propria metà campo e non riesce nemmeno a ripartire. Altra occasione per il Frosinone, con la palla che viene messa dentro l'area di rigore del Monza, Caso viene anticipato da Marì, la palla carambola sui piedi di Soulé che dalla zona del dischetto viene murato da due difensori biancorossi, la palla poi viene calciata più lontano possibile. Calcio di rigore per il Frosinone quando mancano quindici minuti alla fine! Mazzitelli serve Caso dentro l'area, D'ambrosio per evitare un gol quasi certo strattona Caso e lo manda giù, per Ferrieri Caputi non ci sono dubbi e indica subito il dischetto. Si scaldano gli animi, giallo per D'ambrosio per il fallo, rosso anche per Pierluigi Frattali il portiere di riserva del Frosinone ha detto qualche parolina di troppo nei confronti dell'arbitro. Soulé contro Sorrentino per riaprirla. Non sbaglia Mathias Soulé la piazza a sinistra, Sorrentino va dall'altra parte, 2-3 al minuto 76'. Le prova tutte Di Francesco, all-in: dentro Ibrahimovic e Cuni per Lusuardi e Harroui. Dall'altra parte dentro Colombo per Mota per aumentare la fisicità davanti e tenere su la palla il più possibile e dentro anche Birindelli per Pereira. I padroni di casa ci credono, tutti avanti, il Monza si protegge. Corner per i locali all'87', la mette dentro Gelli, la difesa allontana, la palla è ancora in area, Caso non aggancia, scagliata in fallo laterale. Non ha calciato Birindelli! Contropiede micidiale del Monza, con il neoentrato che arriva a tu per tu con Turati ma viene ipnotizzato in uscita e non riesce a calciare. Cinque minuti di recupero, ma non costruisce granché la squadra di casa. Finisce qui: Monza batte Frosinone 3-2, quarta sconfitta consecutiva in campionato per il Frosinone, mentre con questa vittoria i lombardi salgono a quota 25 punti in classifica.

Tabellini

Formazioni

Frosinone (3-4-3): Turati; Monterisi, Okoli, Lusuardi (Ibrahimovic, 85'); Lirola (Caso, 46'), Barrenechea, Harroui (Cuni, 85'), Gelli; Soulé, Cheddira (Kaio Jorge, 60'), Reiner (Mazzitelli, 46')

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio (Sorrentino, 41'); Caldirola, Gagliardini (Marì, 60'), D'Ambrosio; Ciurria, Bondo, Pessina, Pereira (Birindelli, 82'); Carboni, Colpani (Akpa Akpro, 60'), Mota (Colombo, 82')

Reti: Dany Mota Carvalho (MON) 18'; Valentin Carboni (MON) 45'; autogol Mathias Soulé (FRO) 55'; Abdou Harroui (FRO) 56'; Mathias Soulé (FRO) 76'.