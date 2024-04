Il Bologna frena a Frosinone: un miracolo di Turati (e la traversa) fermano Ndoye

Frosinone, 7 aprile 2024 – Il Bologna continua a non perdere, ma questa volta non vince nemmeno. Merito di un Frosinone coriaceo, che si difende in maniera impeccabile e ha anche alcune chance per provare a vincerla. Nel finale però è Turati a salvare i suoi con un intervento miracoloso su Ndoye: allo Stirpe finisce 0-0.

Le scelte di Di Francesco e Motta

Di Francesco rispolvera la difesa a tre e sceglie Okoli, Bonifazi e Romagnoli a protezione della porta di Turati. Sugli esterni spazio a Zortea e Valeri, in mediana conferme per Mazzitelli e Barrenechea. In attacco nessuna sorpresa: Soulè e Reinier larghi, Cheddira unico riferimento centrale. Nel Bologna torna Skorupski tra i pali, così come Kristiansen nel ruolo di laterale difensivo mancino: completano il reparto Calafiori, Lucumi e Posch. Confermato in blocco il centrocampo che ha ben figurato contro la Salernitana: Aebischer, Freuler e Ferguson. In attacco torna Zirkzee dal 1’: con lui Saelemaekers e Orsolini, solo panchina per Ndoye.

Primo tempo a reti bianche

La prima vera occasione della partita è di marca ciociara: Calafiori sbaglia e serve di fatto Cheddira che si invola verso la porta, a tu per tu con Skorupski l’attaccante del Frosinone si fa respingere la conclusione dal portiere polacco. Meglio il Frosinone nella prima parte del primo tempo: al 26’ corner insidioso battuto da Soulè, Okoli svetta in area di rigore e costringe Skorupski alla respinta in tuffo. Con il passare dei minuti il Bologna prende campo ma fatica a creare occasioni da gol importanti: al 43’ Saelemaekers imbuca per Zirkzee che di prima prova a servire sul secondo palo Orsolini, ma il suo assist è impreciso e termina tra le braccia di Turati. Si va all’intervallo sul punteggio di 0-0.

Un punto a testa

Il secondo tempo si apre con un retropassaggio folle di Calafiori che per poco non fa autogol: Skorupski riesce a tornare in porta e allontanare la palla prima che superi la linea. Ritmi bassi anche nella ripresa, al 66’ il Bologna prova ad alzarli: Urbanski entra dentro il campo e serve Orsolini, assist di prima a premiare l’inserimento di Aebischer che tenta di battere a rete ma viene chiuso dall’uscita bassa di Turati che con il piede destro respinge. Reazione immediata del Frosinone: schema su punizione con Soulè che appoggia per Zortea, destro di prima intenzione dell’ex Atalanta che sorvola di poco la traversa. All’85’ clamorosa chance per il Bologna: Lykogiannis pennella alla perfezione per Castro che con il sinistro colpisce male a pochi passi dalla porta, blocca Turati. All’ultimo secondo il Bologna si divora il gol partita: Turati salva miracolosamente sulla traversa un destro comodo di Ndoye, sulla ribattuta da pochi passi lo stesso esterno svizzero spara alle stelle. Finisce 0-0 allo Stirpe.