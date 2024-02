Frosinone-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Frosinone 17 febbraio 2024 - Cosa succede quando il desiderio di una "vita tranquilla" si scontra con i sogni di gloria di chi vuole tornare sul più grande palcoscenico europeo? La risposta a questa domanda si potrà avere al termine di Frosinone-Roma, sfida in programma per la venticinquesima giornata di Serie A allo stadio Benito Stirpe della cittadina laziale. Un derby regionale, tra due squadre agli antipodi in termini di classifica e ambizione, ma entrambe con il dovere di far muovere la classifica, perché in campionato sono tutte e due reduci da sconfitte, che ne hanno complicato il rispettivo raggiungimento dei fini stagionali.

Da una parte il Frosinone non vince da tre partite, con un solo punto raccolto in questo lasso di tempo. Un passivo reso leggermente meno amaro dal fatto di aver perso due sfide contro squadre di profilo ben superiore, come Fiorentina e Milan, cionondimeno dolorosi in termini di classifica, con la zona rossa ora nuovamente vicina, a 4 punti di distanza. Un vantaggio importante, ma tutt'altro che rassicurante, vista la riscossa di Empoli, Verona e Cagliari per fuoriuscire dai bassi fondi. La squadra di Di Francesco ha messo in mostra i propri gioielli, ma attualmente la vetrina appare appannata, con una contrazione importante in termini di punti raccolti in campionato. Il talento di Soulé incanta, ma la difesa mostra alcune lacune importanti, mettendo spesso a rischio quanto di buono costruito dall'ottima fase offensiva.

La Roma però dopo la sconfitta casalinga con l'Inter non può permettersi nuovi passi falsi, se vuole mantenere il ritmo del trenino guidato dall'Atalanta per il raggiungimento della prossima Champions League. I giallorossi hanno una partita in più e sono distanti 4 lunghezze, numeri che tengono De Rossi e i suoi ragazzi schiavi dei risultati in campo. Contro i nerazzurri la prestazione espressa è stata encomiabile, ma non è bastato per fare i punti. Ora in questo derby regionale è necessario vincere per voltare nuovamente pagina e rimettersi in carreggiata. In settimana i capitolini hanno affrontato il Feyenoord in una intensa sfida a Rotterdam, uscendone a testa alta, con un pareggio che ha rimandato all'Olimpico il verdetto del passaggio del turno. Una piccola prova di maturità per l'ex capitano, oggi allenatore, superata, il tecnico dovrà però dimostrare di saper gestire il doppio impegno anche in campionato, visto il numero di cambi limitati operati nella sfida continentale.

A dirigere la sfida tra Frosinone e Roma sarà il signor Antonio Giua della sezione di Olbia. Il fischietto sardo sarà coadiuvato dagli assistenti designati saranno i signori Alessio Berti di Prato e Mauro Vivenzi di Brescia. Il Quarto Uomo sarà il signor Matteo Marcenaro di Genova. Al Var il Aleandro Di Paolo di Avezzano (Aq), Avar il signor Eugenio Abbattista di Molfetta. Per il fischietto si tratterà della settima partita come arbitro dei frusinati, con uno score di ben 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle sfide antecedenti. Sono invece appena tre i precedenti tra il direttore di gara e la Roma, con un bilancio perfetto in favore dei giallorossi: 3 vittorie. Per il fischietto isolano si tratterà della tredicesima direzione stagionale, l'ottava in Serie A, a cui si sommano 4 partite in Serie B e 1 in Coppa Italia.

Probabili formazioni

Di Francesco sfida i colori del suo passato e un tecnico che è stato suo giocatore ai tempi della sua parentesi in panchina tra i giallorossi. Per farlo nel proprio tridente dovrebbe regalare spazio a Seck, in vantaggio su Reinier, insieme a Soulé e Kaio Jorge. A centrocampo Mazzitelli e Gelli agiranno da interni con Barrenechea in regia. Nella difesa a quattro con Lirola a destra e il ballottaggio sulla corsia mancina dove Brescianini è leggermente favorito su Valeri. Al centro Okoli e Monterisi davanti all'estremo difensore Turati.

De Rossi continuerà a schierare il 4-3-3 che fin qui tanto bene ha fatto nelle sue prime cinque da allenatore romanista. Intoccabile il tridente offensivo composto da Dybala ed El Shaarawy ai lati di Lukaku Confermata la regia di Paredes, con il supporto di Cristante e Pellegrini al suo fianco. In difesa torna N'Dicka, ma l'ivoriano campione d'Africa è improbabile che parta titolare. Al fianco dell'intoccabile Mancini al centro del reparto arretrato Huijsen è in vantaggio sia sull'ex Francoforte, sia su Llorente, mentre Karsdorp è confermato a destra e Angeliño tornerà a sinistra, davanti alla porta difesa da Rui Patricio, in vantaggio nel ballottaggio con Svilar.

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Seck. All. Eusebio Di Francesco.

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. Daniele De Rossi.

Dove vedere la parita

La partita fra Frosinone e Roma dello stadio Benito Stirpe, valevole per la venticnquesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 18 di domenica 18 ferbbario 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 17:45. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Edoardo Testoni e Alessandro Budel.

Statistiche e precedenti

La Roma ha vinto tutte le cinque partite contro il Frosinone in Serie A, con un punteggio aggregato di 14-3; i giallorossi hanno trovato il successo in ciascuna delle prime sei sfide nella competizione contro una singola avversaria solo contro il Crotone, tra il 2016 e il 2021. Un dato reso ancora più negativo se si contano tutti gli scontri regionali giocati dai gialloblu nel massimo campionato. In totale infatti si parla di appena un punto in 10 confronti di Serie A contro squadre della sua stessa regione (Roma e Lazio): un pareggio interno a porte inviolate contro i biancocelesti datato 21 febbraio 2016; in generale, il passivo aggregato per i ciociari contro queste avversarie nella competizione è di 4-21.

La Roma ha vinto tutte le ultime sette partite di Serie A contro avversarie nella metà bassa della classifica a inizio giornata, realizzando almeno una rete in ciascuna delle ultime 27 di queste sfide; l’ultimo risultato non positivo contro queste squadre è arrivato lo scorso 28 settembre, nel ko esterno per 1-4 contro il Genoa al Ferraris. Occhio però al Frosinone, che vede solo il Las Palmas a quota 21, ottenere più punti in casa tra le squadre neopromosse nei cinque grandi campionati. In dodici partite interne i ciociari hanno ottenuto 6 vittorie, 2 pari e 4 ko, per un totale di 20 punti raccolti.

FILIPPO MONETTI