Frosinone-Salernitana 3-0: Soulé, Brescianini e Zortea condannano i granata alla Serie B

Frosinone, 26 aprile 2024 – Tutto in novanta minuti per la Salernitana che questa sera, al Benito Stirpe, se non dovesse vincere contro il Frosinone sarebbe aritmeticamente retrocessa in Serie B. Uno scontro decisivo per i granata, ma fondamentale anche per i padroni di casa che hanno la possibilità di allontanarsi dalla zona rossa della classifica prendendo, in caso di vittoria, tre punti di vantaggio dall'Udinese. Dunque, si prospetta una partita accesissima, dove il pareggio sarebbe un risultato amaro per entrambe le squadre. Il Frosinone arriva da quattro pareggi con due clean sheet nelle ultime tre partite, mentre la Salernitana ha perso 4 delle ultime cinque gare. Lato formazioni, partendo dai padroni di casa Di Francesco conferma Lirola come braccetto a destra, assieme a Romagnoli e Okoli. Zortea e Valeri sulle corsie a centrocampo e poi ancora Brescianini e Soulé alle spalle di Walu Cheddira. Dall'altra parte, Colantuono sceglie Costil al posto dell'infortunato Ochoa, in porta. Fazio, Pierozzi e Pirola dietro, davanti non c'è Candreva (squalificato) e dentro Tchaouna con Vignato a supporto di Ikwuemesi.

Primo tempo

Parte forte il Frosinone con Matias Soulé che parte dalla destra, entra in area e come a calcetto prova il colpo di punta, ma la palla esce di poco. Primo episodio della partita: fallo di Sambia su Valeri, rigore per il Frosinone, il giocatore ospite ha "cinturato" l'avversario e viene anche ammonito. Al 10' è vantaggio Frosinone, rigore perfetto di Soulé! Prova subito a reagire la squadra di Colantuono riversandosi in avanti, ma gli spazi sono pochi in questo inizio. Sul capovolgimento di fronte, al 20', il cross di Cheddira non trova nessun compagno e attraversa tutta l'area di rigore. Raddoppia il Frosinone al 25', ha segnato Brescianini! Ripartenza dei ciociari, con Cheddira che parte da centrocampo, apre per Valeri che alza la testa, serve il 4 dentro l'area che col destro batte Costil. Adesso è difficilissima per gli ospiti che, per restare in A, devono segnarne tre. La Salernitana dopo l'inziale svantaggio si è gettata in avanti, ma con troppa foga ed esponendosi a questo tipo di contropiedi dei padroni di casa. Ci prova Coulibaly al 28': inserimento del centrocampista che viene servito da Vignato, palla colpita di testa che finisce fuori. Cosa stava per fare Tchaouna al 31'! Lancio per l'ala che si porta avanti la palla col tacco e salta un uomo, arriva al limite dell'area e calcia col sinistro ma la manda fuori. Segna Vignato al 38', ma è tutto fermo per fuorigioco. Ancora pericolosa la squadra di Colantuono che sta dimostrando di essere mentalmente in partita, con l'ex Chievo he aveva raccolto un cross sul secondo palo ma era oltre la linea dei difensori e dunque rete annullata. Ci prova ancora Coulibaly, questa volta da oltre venti metri, ma il tiro è debole e facilmente bloccato da Turati. Finisce qui un bel primo tempo: Frosinone in vantaggio 2-0 sulla Salernitana.

Secondo tempo

Un cambio per parte: dentro Cerofolini al posto di Turati nel Frosinone, il portiere ha subito un taglio alla mano e in via precauzionale viene sostituito visto che non riesce a chiudere bene la mano; dall'altra parte dentro il classe '96 Pasalidis per Pierozzi. Come nel primo tempo, buona partenza del Frosinone che guadagna subito un angolo dopo una bella trama offensiva. Dalla bandierina però non nasce nulla. Si fa vedere Bradaric, il più attivo degli ospiti, che guadagna un calcio d'angolo. Segna Ikwuemesi sugli sviluppi di angolo, ma è tutto fermo per un fallo in attacco. Altra rete annullata alla Salernitana: angolo battuto stretto, Fazio salta sopra Lirola, la palla rimane lì e il centravanti di Colantuono mette dentro, ma il difensore ex Roma aveva commesso fallo. Si resta sul doppio vantaggio dopo i primi quindici minuti del secondo tempo. Fraseggio del Frosinone, con Valeri che si fa vedere sulla sua corsia d'appartenenza, riceve e mette dentro un cross forte e teso che Fazio manda in angolo. Bella partita, sui due lati del campo di Emanuele Valeri fino a ora. Il Frosinone si rintana nella propria metà campo quando il possesso è ospite, pressando meno alto rispetto alla prima frazione, ma la squadra di Di Francesco continua a far paura quando riparte. Cambio Salernitana: un esterno per un altro, con Sambia ammonito che lascia il campo a Zanoli. Brescianini recupera palla, lancio per Cheddira, l'ex Bari defilato sulla sinistra dentro l'area rientra sul destro, ma prima di calciare viene chiuso dalla difesa. Tchaouna trova una bella traccia centrale per l'inserimento di Ikwuemesi che lotta con Okoli, i due vanno a terra in area e viene fischiato fallo in attacco al giocatore in maglia bianca. Vicino al gol Gomis: appena entrato l'attaccante franco senegalese raccoglie un bel cross sul secondo palo, ma in spaccata la mette fuori di pochissimo. Nel frattempo continuano le girandole di cambi sulle due panchine, quando mancano 12 minuti più recupero alla fine della sfida. Rischia Cerofolini al 79' che si lascia scappare la plla su un cross molto profondo, la difesa frusinate chiude subito gli spazi e poi Pirola calcia altissimo in girata. Ancora Salernitana pericolosa con Tchaouna che dalla destra crossa basso a cercare Ikwuemesi che non arriva di un soffio, decisivo l'anticipo di Cerofolini. La chiude Nadir Zortea all'85'! Contropiede fulmineo del Frosinone con l'ex Atalanta che conduce la palla, rientra sul sinistro e calcia da lontano senza grande opposizione e la mette dove Costil non può arrivare. Primo gol in maglia Frosinone per Zortea. Passivo forse un po' troppo pesante per la Salernitana che, per la prova fatta, almeno un gol lo meritava. Finisce qui, vince il Frosinone 3-0 contro la Salernitana. Gli uomini di Di Francesco salgono a +3 sull'Udinese che giocherà domenica a Bologna, mentre i giochi sono fatti per i campani: è Serie B.

Tabellino

Frosinone (3-4-2-1): Turati (Cerofolini, 46'); Lirola (Bonifazi, 71'), Romagnoli, Okoli (Monterisi, 77'); Zortea, Barrenechea, Mazzitelli (Gelli, 86'), Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira (Cuni, 79').

Salernitana (3-4-2-1): Costil; Pierozzi (Pasalidis, 46'), Fazio, Pirola; Sambia (Zanoli, 66'), , Coulibaly, Basic, Bradaric; Tchaouna, Vignato (Gomis, 75'); Ikwuemesi.

Reti: Matias Soulè rig. (FRO) 10', Marco Brescianini (FRO) 25', Nadir Zortea (FRO) 85'