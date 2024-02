Serie A, Frosinone-Milan: probabili formazioni, orari e dove vedere la gara

Frosinone, 2 febbraio 2024 – Reduce dal pareggio subito in extremis nel rocambolesco match casalingo contro il Bologna, il Milan di Stefano Pioli, domani sabato 3 febbraio, alle ore 18 (match in diretta su DAZN), andrà nella tana del Frosinone, che dopo l'ottimo avvio di stagione ha subito una flessione da cui sembra essersi rialzato con la vittoria del Cagliari e il pareggio contro l'Hellas Verona. Maggiore determinazione e l'innalzamento dell'asticella è stata la richiesta di mister Eusebio Di Francesco alla vigilia della gara: “Se guardassimo soltanto alle due squadre, non ci sarebbe probabilmente storia, ma noi dovremo cercare di alzare l'asticella del nostro rendimento e provare a giocarcela. Servirà avere maggiore determinazione e concentrazione per tutto l'arco della partita, perché altrimenti è difficilissimo competere con una big come il Milan. Le motivazioni sono le medesime di ogni altra gara, bisogna sempre competere per provare a vincere, anche se a volte un pareggio può comunque essere un ottimo risultato. Il tecnico dei ciociari opterà per il consueto 4-3-3 a trazione anteriore. Tra i pali della porta gialloblù ci sarà come ormai di consueto Turati, che avrà davanti a sé un pacchetto arretrato formato dai centrali Okoli e Romagnoli e dagli esterni Monterisi e Bresciani, cresciuto proprio nel setttore giovanile rossonero. Gelli e Mazzitelli saranno invece le mezzali che agiranno ai fianchi del regista Barrenechea, mentre il tridente d'attacco sarà formato da Soulé, Kaio Jorge ed Harroui.

Le possibili scelte di mister Stefano Pioli

Vuole solo il ritorno alla vittoria senza pensare ai possibili risvolti di Juventus-Inter e a un possibile rientro nella corsa scudetto mister Stefano Pioli, che si è detto convinto che la squadra abbia superato la possibilità di subire contraccolpi dopo il pari in extremis contro il Bologna: “Domani c'è Frosinone-Milan e noi dovremo pensare esclusivamente a questa partita. Il Frosinone gioca bene e per tornare a vincere sarà necessaria una prestazione di estrema qualità. C'è stata una cena di squadra che era già programmata. Per quanto visto negli allenamenti e percepito negli incontri sono certo che la squadra sia consapevole del momento che stiamo vivendo e del fatto che la stagione sia ancora molto lunga”. La buona notizia per il tecnico rossonero è il pieno recupero di Bennacer: “Sappiamo tutti quello che può darci. In Coppa d’Africa accusato un piccolo problema, ma adesso è tornato in gruppo e, anche se non può darci un grande minutaggio, è a disposizione”. Pioli si è poi detto un po' annoiato delle continue voci su un suo addio a fine stagione per lasciare il posto a Conte ma non preoccupato di un mancato arrivo “last minute” dal mercato: “Non mi danno fastidio queste cose, al massimo un po' mi annoio ma so che nel calcio le cose funzionano così. Per quanto riguarda il mercato, non si erano create le giuste opportunità per le nostre esigenze. Cercavamo giocatori già pronti”. Il tecnico rossonero contro i ciociari dovrebbe optare per il consueto 4-2-3-1 e la stessa formazione schierata nelle ultime gare: Maignan tra i pali, con capitan Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez a completare il pacchetto arretrato. Davanti alla difesa agiranno invece Reijnders e Adlì, con il terzetto composto da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao che supporterà la punta Giroud. Orari e dove vedere la gara: la gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, sabato 3 febbraio 2024 alle ore 18. Probabili formazioni: Frosinone (4-3-3): Turati, Monterisi, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Gelli, Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. All. Di Francesco Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T.Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli