I funerali di Gigi Riva, la diretta. Il feretro è arrivato alla basilica di Bonaria fra gli applausi della folla. Sulla bara le maglie di Nazionale e Cagliari

12:58

La Russa al Senato: "Il coraggio di dire no"

Gigi Riva porta in Paradiso il record dei "trentacinque gol in quarantadue presenze" in maglia azzurra ma porta in Paradiso "anche la sua capacità di dire no". Lo sottolinea il presidente del Senato Ignazio La Russa, parlando a braccio in Aula per commemorare il campione del Cagliari scomparso il 22 gennaio scorso. Per descrivere il piglio controcorrente di

Riva, la seconda carica dello Stato rispolvera Leo Valeriano, cantautore dell'underground romano anni 60/70, caro al mondo della destra.