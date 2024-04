Futuro. L’Arena Brera sarà la nuova casa

Era già stato indicato lo scorso anno come l’impianto per disputare le partite casalinghe, ma l’Arena Brera non era ancora pronta per poter ospitare l’Alcione in una lega professionistica e così la promozione in Lega Pro era stata annullata, respingengo gli orange nuovamente tra i Dilettanti. Nel frattempo la società dei presidenti Marcello Montini e Giulio Gallazzi ha lavorato per non farsi trovare impreparata in caso di nuova ascesa nella categoria superiore e ha trovato nell’Inter un’alleata importante. I nerazzurri, infatti, hanno collaborato per far sì che proprio l’Arena potesse (stavolta senza ostacoli di sorta) diventare un impianto omologato per la Serie C. Già da qualche giornata la società di via della Liberazione ha infatti spostato le gare casalinge di Inter Women in viale Byron, dove a partire dalla prossima estate arriverà anche l’Alcione. I due calendari, quello della A femminile e della C maschile, andranno quindi modulati a seconda delle esigenze delle due realtà. M.T.