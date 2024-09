Gara da brividi: finisce 3-2. Fa festa il Sansepolcro . Terni Fc chiude in nove

V.A. SANSEPOLCRO

VA Sansepolcro (4-3-3): Vassallo; Del Siena (35’ st Innocentini), Adreani, Tersini, Merciari; Bruschi (48’ st Petricci), Gorini, Gennaioli (35’ st Brizzi); Pasquali, Bartoccini (26’ st Quadroni), Valori (44’ st Mariotti). A disp: Mariangioli, Carbonaro, Testerini, Barculli. All. Armillei

TERNI FC (4-3-3): Cunzi; Gafuri (38’ st Barrow), Romeo, Rocci, Flavioni; Leonardi, Dida, Mainardi; Pacilli, Covarelli (26’ st Fontana), Pucci. A disp: Oliva, Rossi, Rosignoli, Toderi, Pettorosso, Fiaschetti, Mengoni. All. Borrello

Arbitro: Cavalleri di Treviglio (Mariani di Perugia, Brizioli di Perugia).

Marcatori: 7’ pt Pasquali (SA), 2’ st Mainardi (TE), 14’ st Tersini (SA), 22’ st Pucci (TE), 45’ st Brizzi (SA).

Note: ammoniti Valori (SA) 14’ pt, Ricci (TE) 33’ pt, Dida (TE) 24’ st, Adreani (SA) 31’ st, Romeo (TE) 31’ st. Espulsi Leonardi (TE) 24’ st, Flavioni (TE) 50’ st.

Vittoria pesantissima per il Sansepolcro che supera 3-2 il Terni Fc nello scontro fra due delle grandi favorite del campionato. Proteste dei ternani, che chiudono in nove, soprattutto per l’espulsione di Leonardi a metà ripresa. Pronti via e il Sansepolcro passa subito in vantaggio con Pasquali che firma il secondo gol in tre gare. La formazione di Borrello trova comunque il pari in avvio di ripresa con l’argentino Mainardi che anticipa tutti e timbra l’1-1. Il Sansepolcro però non ci sta e, spinto anche dal pubblico di casa, mette detrno la palla del 2-1 con Tersini in proiezione offensiva. Il Terni Fc trova subito il pareggio con il giovane Pucci che non perdona a tu per tu con Vassallo. La compagine di Borrello resta poi in dieci per il secondo giallo estratto dall’arbitro Cavalleri di Treviglio che manda su tutte le furie la panchina ternana. Il Sansepolcro, forte dell’uomo in più, aumenta il forcing e al 90’ è il neo entrato Brizzi, subentrato a Gennaioli, a mettere a segno il gol del 3-2 che fa esplodere il Buitoni. In pieno recupero il Terni Fc resta in nove per il rosso a capitan Flavioni per fallo di reazione.