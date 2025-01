Gara senza storia. L’Angelana cala il poker al Pontevalleceppi

ANGELANA 4 PONTEVALLECEPI 0

ANGELANA (4-1-3-2) Buini; Dell’Orso, Bocci, Tondini, Melillo; Brunetti; Riommi,(34’st Monacchia), Martiniello, Mendes; Ndiaye,(38’st Castelletti), Akhigbe. A disp.: Longo, Sallaku, Girolamini, Tarpanelli, Dermoumi, Mencarelli, Tofi. All.: Recchi.

PONTEVALLECEPI (4-3-2-1) Biscarini; Barbarossa,(30’st Malà), Toma,(23’st Dolcini), Ricci, Silvestri; Dyrma, Bettiol, Buonavolta; Petterini,(27’st Bazzarri), Giuliacci,(34’st Monni); Retini. A disp.: Bambagioni, Perilli, Kamwa Pamen Yann, Ligi, Stafisso. All.: Del Bene.

Arbitro: Giacomo Vendramin di Terni. (Servili - Sensini di Terni).

Marcatori: 23’pt e 6’st rig. Ndiaye, 32’pt Riommi, 44’st Mendes, (A).

NOTE: Spettatori 150 circa. Espulsi: 33’pt Akhigbe per proteste (A). 16’st Bettiol per doppia ammonizione (P). Ammoniti: 48’pt Bettiol, 31’st Giuliacci, (P). Recupero: pt 3’ st 4’.

Una gara senza storia al Migaghelli che l’Angelana domina rifilando un netto 4-0 al Pontevalleceppi. Mattatore che tocca la doppia cifra grazie alla doppietta che spiana la strada ai giallorossi. Anche l’uomo in più, per il rosso ad Akhigbe al 33’, non basta al Pontevalleceppi che si ritrova a subire anche la terza rete ad opera di Riommi. Poker siglato da Bettiol al 61’.