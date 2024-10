Gara senza storia. L’Ellera piazza il poker. Il Città di Castello crolla

CITTÀ DI CASTELLO

0

ELLERA

4

CITTÀ DI CASTELLO: Landi 6, Laurenzi 6, Djabar 5,5 (27’ s.t. Babei 5,5), Tugliani 5, Russo 5, Fratini 5, Osakwe 5, Di Fronzo 4, Cano 5 (12’ s.t. D’Alessandro Raffaele 5), Malocaj 4,5 (38’ p.t. Piselli 5), Jusufi 5. All. Cozzari 6 (Mambrini squalificato)

ELLERA: Del Vecchio 6, Battistelli 6,5 (18’ s.t. Mottola Imbemba 6), Morlunghi 6,5 (12’ s.t. Bartoli 6), Cenerini 7, Giabbecucci 6,5, Vieira 6,5, Minuti 6,5 (38’ s.t. Pimpinelli 6), Piccioli 6,5 (18’ s.t. Mennini 6), Faraghini 6,5, Bevilacqua 7, Passaquieti 7. All. Tomassoli 6,5

Arbitro: Passagrilli di Perugia 6

Marcatori: 10’ p.t. Bevilacqua, 26’ s.t. Faraghini, 30’ s.t. Giabbecucci, 34’ s.t. Minuti

Note: al 35’ p.t. espulso Di Fronzo

CITTÀ DI CASTELLO - L’Ellera umilia un inconsistente Città di Castello superandolo con un inequivocabile 4-0. Gli ospiti assumono subito il comando delle operazioni, facendo valere la loro evidente superiorità tecnica e sfiorano il vantaggio al 9’: colpo di testa di Battistelli e Landi respinge con un intervento in due tempi. L’Ellera presidia stabilmente la metà campo avversaria ed al 14’ va a segno con un rasoterra dal limite di Bevilacqua. Nessuna reazione da parte dei tifernati, con gli avversari pericolosi anche al 14’: doppio dribbling di Passaquieti e conclusione che il portiere devia in angolo. Il primo tentativo dei padroni di casa al 26’, ma il tiro di Di Fronzo non crea problemi a Del Vecchio. L’Ellera spreca alla mezz’ora con Faraghini che fallisce la conclusione, quindi al 35’ Di Fronzo rimedia la seconda ammonizione per una strattonata a metà campo e lascia i suoi in inferiorità numerica. La ripresa si apre con una punizione di Cano (2’) respinta con qualche incertezza dall’estremo difensore ospite, quindi all’8’ Landi si supera per opporsi ad un tiro da distanza ravvicinata di Piccioli, poi al 14’ Bevilacqua, contrastato da Laurenzi, non riesce a concludere. L’Ellera raddoppia al 26’ con Faraghini che sfrutta un assist di Bevilacqua, va a segno al 30’ con una punizione di Giabbecucci e cala il poker al 34’ con Minuti. Paolo Cocchieri