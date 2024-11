Genoa-Cagliari 2-2: i rigori di Marin e Piccoli negano la prima gioia a Vieira

Genova, 24 novembre 2024 – Nel giorno del debutto sulla panchina del Grifone di Patrick Vieira, Genoa e Cagliari si spartiscono la posta in palio nel lunch match della tredicesima giornata di Serie A. Sfida che parte molto forte, con l'arbitro Sozza subito richiamato al Var per un tocco di mano di Thorsby che porta al rigore, poi realizzato, di Razvan Marin dopo appena otto minuti. La squadra di Vieira non ci sta e reagisce subito trovando il pari dopo appena quattro minuti con Frendrup che è nel posto giusto al momento: rinvio di Mina sui piedi del centrocampista che all'altezza del dischetto calcia e fa pari. Nella seconda metà di primo tempo i ritmi si abbassano e si va a riposo in parità. Nella seconda frazione è sempre il Genoa a fare la partita, con Miretti molto ispirato che trova il gol al 59' e propizia un paio di occasioni poi non concretizzate dai compagni. Il Cagliari non molla e ci crede, tenuto in piedi anche da un paio di parate di Sherri, e all'88' fallo di Martin in area che regala un altro rigore alla squadra di Nicola. Marin è uscito e, dunque, la responsabilità se la prende l'ex Roberto Piccoli che non sbaglia. Nel finale gli animi si scaldano e i contatti a centrocampo prendono il sopravvento, alla fine la sfida termina in parità.

Primo tempo

Prova a controllare subito la gara il Genoa con personalità, mentre il Cagliari aspetta. Calcio d'angolo per il Cagliari al sesto, colpo di testa di Mina, la palla sbatte su Thorsby e i giocatori di Nicola reclamano un calcio di rigore con l'arbitro Sozza che va al Var. Dopo l'on field review viene assegnato, correttamente, il calcio di rigore al Cagliari, sfortunato Thorsby con la palla che gli carambola sul braccio. Pronto Razvan Marin per dare subito una spallata alla partita. Forte, centrale e segnato il rigore da parte di Marin che porta avanti il Cagliari dopo soli 8 minuti. Il Genoa non ci sta, prova a tornare subito in partita e si butta nella metà campo offensiva. Bastano soli quattro minuti e arriva il pareggio del Genoa con Morten Frendrup. Rimessa lunga in area di Zanoli che trova la testa di Pinamonti, il centravanti gira in area, Mina respinfe nei piedi di Frendrup che dal dischetto non sbaglia col mancino. Meglio il Grifone che trova meritatamente il pari e continua a spingere, con personalità la squadra di Vieira.

Occasione Cagliari, ancora calcio d'angolo con Marin che la mette sulla testa di Mina, il centrale gira di testa alto di pochissimo. Azione avvolgente del Genoa al ventesimo, con la squadra di Vieira che gira palla da sinistra e destra e poi arriva al centro per Badelij imbuca perfettamente per Miretti che stoppa di petto al limite dell'area piccola ma colpisce male col destro e la palla termina fuori, brutto errore per l'ex Juventus dopo la grandissima palla del compagno. Ritmo che si abbassa nella fase centrale del primo tempo, con il Cagliari che prova a mettere in moto i giocatori sulle corsie con Zappa che si libera sul lato corto dell'area di rigore sulla destra, cerca dentro Piccoli che prova l'anticipo di testa, ma la palla termina alta. Luvumbo molto attivo sulla sinistra, ma Sabelli è bravo a chiudere in angolo il tentativo di cross dell'angolano. Dalla bandierina la palla carambola fuori e Zortea si coordina al volo, ma con l'esterno destro manda molto largo.

Buon lavoro di Pinamonti spalle alla porta a centrocampo che serve Miretti che si inserisce con i tempi giustissimi, il contropiede genoano viene chiuso in angolo dal quale non nasce nulla. Buona chiusura di Mina su Miretti, il centrale poi subisce fallo e si arrabbia con Adopo e Marin perché è stato lasciato completamente solo contro gli avversari. Anche Davide Nicola è spesso fuori dalla sua area tecnica perché c'è qualcosa da sistemare nel suo Cagliari che, salvo qualche fiammata, non riesce a uscire dalla propria metà campo. Altro angolo per il Genoa e ancora Mina ad allontanare la minaccia. Cross in mezzo di Zortea basso e teso, Bani interviene di testa all'incrocio dell'area piccola, la palla sbatte sul centrale e poi viene bloccata da Leali, con il calciatore rossoblù che resta a terra per via dell'impatto del pallone con il naso. Bella parata di Leali al secondo minuti di recupero del primo tempo: il portiere si allunga bene sul diagonale di Gaetano che ha calciato da dentro l'area col destro. Finisce 1-1 il primo tempo tra Genoa e Cagliari.

Secondo tempo

Si ricomincia con gli stessi ventidue del primo tempo, con Gaetano che prova subito a mettersi in mostra con un bello stop al volo nei pressi del limite dell'area, ma la conclusione è debole. Molto attivo Miretti che prova a calciare, dopo la bella palla di Thorsby, ma Sherri va già bene e respinge la conclusione diretta all'angolino basso destro. Altra grande parata di Leali che salva il risultato al 58': Marin crossa per Gaetano, completamente dimenticato a centro area dalla difesa, l'ex Napoli col mancino va a botta sicura, ma Leali prima respinge corto e poi blocca in due tempi. Si conferma la legge del gol sbagliato-gol subito perché sul capovolgimento di fronte va in vantaggio il Genoa con Fabio Miretti. Thorsby vince il duello fisico con Luperto a destra, entra in area, cross basso e teso al centro dove arriva puntuale Miretti che fredda Sherri per il vantaggio. Corre ai ripari Nicola: dentro Obert e l'ex Pavoletti, per Augello e Zortea, aumenta quindi il peso offensivo. Arriva anche il primo giallo della partita, lo prende Marin per un fallo a centrocampo che ferma un possibile contropiede dei padroni di casa.

Ancora Miretti protagonista in questo secondo tempo, galvanizzato dal gol, trova Thorsby al limite dell'area di destra e il centrocampista prova a calciare ma la palla termina larga, avrebbe potuto anche servire Pinamonti. L'attaccante ex Sassuolo si mette in proprio poco dopo calciando col destro a incrociare dal limite, ma Sherri è bravo a dire no e poi Zappa la manda in angolo per evitare guai peggiori. Altri cambi: fuori Marin per Makoumbou per il Cagliari, mentre si rivede in campo Junior Messias per il Genoa che entra al posto di Sabelli e, dunque, Martin scala indietro a fare il terzino. Altri cambi: Viola e Deiola per Gaetano e Adopo nel Cagliari, mentre Vieira lancia nella mischia Vasquez e Vogliacco per Miretti e Zanoli. Giallo anche per Martin nel Geona, ora la squadra di Vieira prova ad addormentare il ritmo, mentre il Cagliari aumenta la pressione con il tempo che è un alleato della squadra di Vieira.

Calcio di rigore per il Cagliari a cinque minuti dal novantesimo. Palla messa dentro, Bani respinge ma il pallone resta lì, Martin con la gamba alta interviene su Piccoli e Sozza non ha dubbi indicando il dischetto. Lavoro in sala var, mentre viene ammonito per proteste Mattia Bani. Confermato il calcio di rigore, c'è Piccoli dagli undici metri contro Leali. Palla da una parte e portiere dall'altra, segna Roberto Piccoli il gol del pareggio. Ultimi due cambi anche per Vieira con Balotelli e Vitinha che sostituiscono Martin e Pinamonti. Si scaldano gli animi in questo finale, con Viola che arriva in ritardo a centrocampo su Badelij e lascia i suoi in 10 beccandosi il rosso diretto. Si lavora ancora al Var: l'intervento non è cattivo, ma la gamba di Viola è alta. Sozza la va a rivedere e cambia la decisione: non più rosso, ma giallo per Viola. Nel recupero di fatto non ci sono occasioni e la sfida tra Genoa e Cagliari termina 2-2.

Tabellino

Formazioni

Genoa (4-3-3): Leali; Zanoli (Vogliacco, 77'), Bani, Matturro, Sabelli (Messias, 68'); Thorsby, Badelj, Frendrup; Miretti (Vasquez, 77'), Pinamonti (Balotelli, 89'), Martin (Vitinha, 89').

Cagliari (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello (Obert, 64'); Marin (Makoumbou, 68'), Adopo (Deiola, 77'); Zortea (Pavoletti, 64'), Gaetano (Viola, 77'), Luvumbo; Piccoli.

Reti: Ravzan Marin rig. (CAG) 8', Morten Frendrup (GEN) 12', Fabio Miretti (GEN) 59', Roberto Piccoli (CAG) 85'