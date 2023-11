Genoa-Salernitana, in panchina è sfida tra gli eroi del Mondiale 2006. Gli altri che allenano oggi

Genova, 27 ottobre 2023 – Dici Genoa-Salernitana, ma dici anche Gilardino-Inzaghi (Simone), ed è subito sfida da blockbuster. Si affrontano due degli eroi del mondiale 2006, di quel miracolo di coppa agguantata a Berlino e della festa tricolore. ‘Vado in pensione e mollo tutto’ per quella compagine di 23 azzurri è evidentemente un teorema che non vale, perché gran parte di loro è comunque rimasta legata al mondo del calcio. La metà? Proprio allenatori, come Pippo e Gila.

Inzaghi, 50 anni, dopo essere passato sulla panchina di grandi squadre di club, come Milan e Bologna, è diventato da poco il mister della Salernitana.

Gilardino, 41 anni, si prepara invece a vivere una nuova stagione sulla panchina del Genoa, che allena dal 2022.

Fabio Cannavaro, 50 anni, terminata l'esperienza da calciatore culminata col Pallone d’oro, è diventato anche allenatore. La prima vera esperienza in Cina, al Guangzhou, poi Nasr e Tianjin. Da settembre 2022 a febbraio 2023 ha guidato il Benevento.

Fabio Grosso, 45 anni, (storico il suo gol contro la Germania) Ha guidato il Frosinone alla recentissima promozione in A, ma non sarà su quella panchina per il 2023-24. E’ infatti volato all’Olympique Lione.

Mauro Camoranesi, 46 anni, oggi guida il Floriana, club di Malta.

Gennaro Gattuso, 45 anni, è oggi l’allenatore dell’Olympique Marsiglia. Il suo primo incarico è stato al Sion, da giocatore-allenatore, poi Palermo, Ofi Creta, Pisa, Milan e Napoli.

Andrea Pirlo, 44 anni, due trofei con la Juventus nella stagione 2020-21 (Coppa Italia e Supercoppa Italiana), poi lo stop di una anno. Quindi la Turchia col Karagumruk e il ritorno sulla panchina della Sampdoria in questa stagione.

Alessandro Nesta, 47 anni, l’eroe della difesa oggi allena la Reggiana.

Massimo Oddo ha allenato la Spal, poi sostituito con Colucci (che ha visto in panchina anche De Rossi).

Barzagli è invece stato nello staff sia della Juve che delle Nazionali azzurre giovanili, Amelia ha allenato in C e in D e Barone, fino a poco tempo fa, era assistente di Nicola nella Salernitana.