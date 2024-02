Atalanta, a Genova a guidare l’attacco sarà l’ex di turno Scamacca

Bergamo, 11 febbraio 2024 – Sarà Gianluca Scamacca questo pomeriggio a guidare l’attacco dell’Atalanta nella trasferta sul campo del Genoa. Fischio d’inizio alle 18 a Marassi per uno scontro tra due squadre in salute: la Dea arriva da nove vittorie e un pareggio nelle ultime undici partite, i padroni di casa da un filotto di otto risultati utili consecutivi.

Gasperini, grande ex di turno, sulla panchina dei Grifoni dal 2006 al 201a e poi nuovamente dal 2013 al 2016, davanti punterà sull’altro ex di turno Scamacca, esploso proprio sulla sponda genoana del capoluogo ligure nel 2020-21 con 8 gol in 26 presenze.

Il 25enne centravanti romano, che farà coppia con De Ketelaere, è tornato al gol due settimane fa contro l’Udinese interrompendo un digiuno realizzativo che durava in campionato dal 4 novembre, dal gol contro l’Inter. Il bomber capitolino finora ha segnato 6 gol in campionato. Grande attesa anche per il probabile debutto nella ripresa di El Bilal Tourè, il centravanti acquistato in estate per 30 milioni, ormai pronto dopo sei mesi ai box per il grave infortunio muscolare subito ad agosto.

In una Dea senza Lookman, impegnato nella finale della Coppa d’Africa, e Muriel, in partenza verso la compagine americana di Orlando, è possibile che Gasp nel secondo tempo dia spazio al 22enne centravanti maliano.

Per avere un’ulteriore alternativa offensiva è stato aggregato anche il 19enne centravanti spagnolo Siren Diao Balde dalla under 23. Nerazzurri senza Ederson squalificato, con Pasalic che in mediana farà coppia con De Roon, e senza Hien e Palomino in difesa, con linea arretrata formata dal trio titolare Djimsiti-Scalvini-Kolasinac, con il capitano Toloi recuperato e pronto anche lui per giocarsi un posto da titolare. Probabili formazioni GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini Dove vederla in tv: diretta dalle ore 18 su Dazn