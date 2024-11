Genoa, esonerato Gilardino: arriva Vieira

Genova, 19 novembre – Ribaltone al Genoa. Alberto Gilardino non è più il tecnico del Grifone. L’esonero arriva in maniera piuttosto improvvisa, perché dopo una crisi conclamata dovuta in gran parte alla lunghissima serie di infortuni, la squadra si era risollevata. Nell’ultimo mese, il pareggio col Bologna, la vittoria a Parma e il pari in rimonta col Como erano parsi elementi per sperare in una stagione più tranquilla dopo l’avvio tutto in salita. I rossoblù sono attualmente un punto sopra la zona retrocessione. Evidentemente, deve esserci stata una divergenza di vedute con la dirigenza, perché le strade si sono separate. Gila era stato, due stagioni fa, il tecnico della risalita nella massima serie. Al suo posto arriva ora Patrick Vieira, 48 anni, grande campione francese che in Italia ha giocato per Milan, Juve e Inter. Tante poi le vittorie in Premier con l’Arsenal. Da allenatore, l’esordio con il New York in Mls, poi tre stagioni a Nizza in Francia, e l’ultima con lo Strasburgo, col 13esimo posto finale nella Ligue 1.