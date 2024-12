Genoa-Napoli, Conte: "Primo tempo dominato. Ma sono deluso dalla ripresa"

Genova, 21 dicembre 2024 – Sul tabellino dei marcatori, sponda Napoli, ci finiscono Anguissa e Rrahmani, ma il man of the match è senza dubbio Meret, che protegge a più riprese una vittoria che, in attesa degli altri risultati della giornata, significa primo posto in classifica: dall'altro lato c'è un Genoa che mastica amarissimo e che è costretto ad accontentarsi del gol della bandiera a firma di Pinamonti nell'unico spiraglio concesso dal portiere ospite.

Le dichiarazioni di Conte

Nonostante le sbavature di un secondo tempo complicatissimo, Antonio Conte ai microfoni del dopopartita non nasconde la soddisfazione per la vittoria numero 150 in Serie A. "Non so se sia cambiato il Genoa o noi. Sono comunque soddisfatto di quello che abbiamo fatto nel primo tempo, nel quale abbiamo dominato la partita in lungo e in largo e che è stato forse il nostro migliore in assoluto. Nella ripresa abbiamo avuto il torto di far rientrare i rossoblù in partita. Non doveva succedere e invece è successo in uno stadio al quale basta una scintilla per accendersi. Abbiamo staccato la spina, rischiando di vanificare il lavoro della partita e dell'intera settimana e non va bene: serve l'ambizione giusta per fare bene per tutta la gara, recupero compreso".

L'arringa di Conte prosegue. "Dobbiamo difendere attaccando, facendo la partita, e non per paura e inerzia: questo è lo step importante che dobbiamo fare. Oggi siamo stati fortunati, ma in un'altra situazione avremmo pianto lacrime amare. Ai ragazzi dico di godersi questa vittoria, ma di capire come difendere perché quello che ho visto oggi nel secondo tempo non mi è proprio piaciuto". Eppure, nonostante la tiratina d'orecchie, i suoi ragazzi hanno regalato a Conte il successo numero 150 in Serie A. "Ne è passato di tempo. Sono un allenatore che dovunque vada prova a migliorarsi senza snaturarsi. Anche quest'anno sto provando a raccogliere il massimo, e da partite come questa si può imparare tanto. Non mi aspettavo un secondo tempo così e non mi piace guadare solo al risultato. Oggi torniamo a casa felici per i punti, ma delusi dalla gestione del match".

Le dichiarazioni di Meret

Se alla fine le lacrime amare di cui parla Conte non sono arrivate il merito è di Meret, che a fine partita ha commentato quanto accaduto al Ferraris. "E' stata una partita dai due volti. Nel primo tempo il Genoa ci ha aspettato e noi abbiamo controllato il gioco, trovando anche le reti. Nella ripresa invece sono rientrati più aggressivi, pressandoci, ma siamo stati bravi a resistere fino alla fine". Per il Napoli, di riffa o di raffa, è arrivata una vittoria fondamentale per restare in scia al treno buono. "Ogni partita è importante. Dobbiamo tenere il passo di chi ci precede, che sono tutte squadre forti, e per farlo dobbiamo limitare al massimo i nostri errori".