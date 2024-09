Genoa-Juventus si giocherà a porte chiuse, è ufficiale. Thiago Motta: “È un peccato per tutti”

Genova, 27 settembre 2024 – Ora è ufficiale. Genoa-Juventus, in programma sabato alle 18 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, si disputerà a porte chiuse. Lo ha deciso il prefetto di Genova dopo le determinazioni dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive.

I violenti scontri tra tifosi hanno rovinato il derby di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria

Il provvedimento è arrivato dopo gli incidenti che si sono verificati prima, durante e dopo il derby Genoa-Sampdoria di Coppa Italia. Con tutta probabilità anche Sampdoria-Juve Stabia (serie B, partita prevista per venerdì 4 ottobre alle 20.30) si giocherà senza pubblico.

La notizia era nell’aria e già nella conferenza stampa di presentazione della sfida, il tecnico bianconero Thiago Motta aveva espresso tutto il suo disappunto: “È un peccato per tutti noi, giocatori, dirigenti, tecnici, tutti. Un momento così alla fine lo paghiamo tutti. Peccato per quello che succede fuori dallo stadio, perché stiamo parlando dello sport più bello del mondo, dove le persone vanno allo stadio per assistere a uno spettacolo".

Intanto il sindacato di polizia traccia il bilancio definitivo dei violenti scontri tra le tifoserie di Genoa e Samp: “È di 41 feriti fra le forze dell'ordine, di cui alcuni gravi, il bilancio degli incidenti avvenuti in occasione del derby ligure di mercoledì. Tre arresti e alcune denunce e ancora oggi sono in corso attività degli investigatori che stanno esaminando le immagini registrate. Una giornata di sport che si è tramutata, come spesso accade, in un delirio di violenza di cui hanno fatto le spese gli operatori impegnati a fare il proprio dovere. I poliziotti italiani attendono esasperati che si intervenga severamente non solo per punire i responsabili, ma anche per arginare queste follie con cui sono costretti a misurarsi'', le parole di Valter Mazzetti, segretario generale Fsp Polizia di Stato.