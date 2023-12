Genoa-Juventus, formazioni ufficiali: Allegri punta su Vlahovic e Chiesa. Partita in diretta alle 20.45

Genova, 15 dicembre 2023 – Obiettivo primo posto. La Juventus scende in campo a Marassi contro il Genoa per cercare la terza vittoria consecutiva e salire in vetta alla classifica, in attesa della sfida Lazio-Inter in programma domenica alle 20.45.

I bianconeri affrontano una squadra a caccia del riscatto dopo l’ultima sconfitta con il Monza: ci sono quindi tutti gli ingredienti per assistere a una gara molto combattuta. Allegri punta su Vlahovic e Chiesa in attacco, Gilardino si affida al talento di Gudmundsson. Genoa-Juve apre il 16esimo turno di Serie A.

Genoa-Juve, le formazioni ufficiali

Genoa (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, De Winter; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Vasquez; Gudmundsson, Messias. All. Gilardino.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

La partita live alle 20.45

Dove vederla in tv

La sfida è trasmessa in diretta e in esclusiva da Dazn.