Genoa-Roma 1-1: De Winter all'ultimo secondo risponde a Dovbyk

Genova, 15 settembre 2024 - Nel lunch match della quarta giornata di Serie A la Roma pareggia a Marassi contro il Genoa. Una partita molto intensa, con la Roma che gioca meglio in avvio e trova la prima occasione intorno alla mezz'ora con il dialogo tra Dybala e Dovbyk, con quest'ultimo che calcia a botta sicura ma trova un ottimo Gollini. Il portiere genoano è il protagonista dell'inizio di partita, ma si deve arrendere al 38' quando Dovbyk mette dentro in tap-in dopo la conclusione di Pisilli parata da Gollini. Dopo un lungo check in sala Var, per un possibile fuorigioco, la rete viene convalidata. Nel secondo tempo, grazie ai cambi, il Genoa cresce e costringe la Roma a chiudersi nella propria metà campo. All'ultimo respiro cross di Vitinha per De Winter che stacca e pareggia la partita regalando un punto al Grifone. Genoa che sale a 5 punti in classifica, mentre la Roma va a 3 e resta ancora senza vittorie.

Primo tempo

Il primo squillo della partita è della Roma, con Stephan El Shaarawy che ci prova da dentro l'area, ma trova pronto Martin che si oppone e dice di no. Provano la combinazione Dovbyk e Dybala: tacco del centravanti per l'inserimento della Joya che però viene chiuso da De Winter con la palla che viene spazzata in angolo, ma c'è qualche problema per l'argentino che rimane a terra dopo il contrasto con il difensore rossoblù. Corner a cercare Mancini che stacca bene, ma mette il corpo Vasquez che evita il vantaggio. Primi venti minuti non troppo esaltanti, con le due squadre che giocano molto a centrocampo ma non riescono a essere precisi negli ultimi venti metri. Ci prova al 25' Manu Konè con il destro da fuori, ma la conclusione è molto alta sopra la porta di Gollini. Maggior possesso palla per la Roma, metre il Genoa si difende bene e prova a ripartire quando ha l'occasione.

Prima, vera, grande occasione della partita per la Roma con Dovbyk che riceve l'uno due di Dybala che da una bellissima palla col tacco, il centravanti giallorosso dalla zona del dischetto calcia male trovando Gollini. Il portiere del Genoa replica poco dopo su El Shaarawy che ruba il tempo a Martin, riceve il filtrante e calcia a botta sicura, ma Gollini c'è e manda in angolo. La Roma spinge e trova il meritato vantaggio con Artem Dovbyk al 38'. Palla scodellata da Angelino per El Shaarawy che riceve sulla sinistra dentro l'area, l'ex Milan mette giù e trova Pisilli che calcia dal limite, ancore molto bravo Gollini che para, ma c'è il tap-in di Dovbyk che mette dentro. Check in corso però per una possibile posizione di fuorigioco di Mancini sul lancio di Angelino, il centrale ha lasciato la palla a El Shaarawy ma la sala Var deve capire se la posizione del centrale è influente o meno. Revisione molto lunga, oltre tre minuti di attesa, perché si tratta di una situazione al limite, tanto lavoro mentre l'arbitro Giua, i giocatori e tutto Marassi attende. Il gol è buono, dopo quasi cinque minuti di review è ufficiale: primo gol con la maglia giallorossa per Artem Dovbyk. Arriva il primo giallo della gara all'indirizzo di Pisilli che ferma in maniera irregolare Sabelli. Recupero di sette minuti, dovuto alla lunga review sul gol e sul possibile rigore ai danni di Dybala. Si va negli spogliatoi con il vantaggio della Roma a firma di Artem Dovbyk.

Secondo tempo

Cambia Gilardino, aumentando il peso offensivo con Malinovskyi e Vitinha per Thorsby e Vogliacco, disponendosi con un 4-4-2. Subito ci riprova Dovbyk: calcio di punizione battuto da Dybala a cercare e trovare l'attaccante che tutto solo calcia al volo da ottima posizione, ma ancora Gollini col ginocchio dice no. Corre il Genoa e arriva la prima vera chance della partita del Grifone con Ekubam che sfrutta l'errore in impostazione di N'dicka ed entra in area dalla destra calciando a incrociare male, brutta scelta dell'attaccante che non ha servito Pinamonti pronto in ottima posizione. Arrivati al sessantesimo ne cambia tre De Rossi: Baldanzi, Celik e Pellegrini per Dybala, El Shaarawy e Pisilli. Prende subito un giallo Pellegrini, poi c'è cartellino anche per De Winter. A metà secondo tempo aumenta la pressione il Genoa che con il nuovo schieramento sta mettendo in difficoltà la Roma che, con l'uscita di Dybala ed El Shaarawy sembra aver perso un po' di soluzioni offensive. Break di Koné che riceve da Baldanzi e si fa cinquanta metri palla al piede e poi viene chiuso in angolo al momento del tiro.

Rischia tantissimo la Roma al minuto 78: punizione da trenta metri di Malinovskyi che rischia di beffare Svilar, il portiere rinvia così così e poi Mancini anticipa De Winter rischiando tanto ma spazzando l'area di rigore. Cambia ancora Gilardino: dentro Ekhator e Bohinen al posto di Ekuban e Badelj. Finisce la partita di Dovbyk, al suo posto Shomurodov. Ultimi dieci minuti più recupero per le speranze del Genoa che si riversa in continuazione nell'area di rigore avversaria. Quattro minuti di recupero, si gioca a una metà campo sola, il Genoa continua a buttare in mezzo la palla per cercare i centimetri di Pinamonti e dei difensori, ma senza successo. Momenti di tensione, con Daniele De Rossi che viene espulso mentre mancano quaranta secondi alla fine. L'ha pareggiata Koni De Winter all'ultimo istante: al 96' palla messa in mezzo perfettamente da Vitinha, De Winter sbuca alle spalle di N'dicka e trova il gol che vale la parità. Finisce 1-1 tra Genoa e Roma con i sol di Dovbyk e De Winter.

Tabellino

Formazioni

Genoa (3-5-2): Gollini; Vogliacco (Vitinha, 46'), De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj (Bohinen 80'), Thorsby (Malinovskyi, 46'), Martin; Pinamonti, Ekuban (Ekhator 80').

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angelino; Saelemaekers (Hermoso, 50'), Pisilli (Pellegrini, 62'), Cristante, Koné, El Shaarawy (Celik, 62'); Dybala (Baldanzi, 62'), Dovbyk (Shomurodov, 81').

Reti: Artem Dovbyk (Rom) 38', Koni De Winter (Gen) 96'