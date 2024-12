Germania, la Supercoppa sarà intitolata a Franz Beckenbauer

Secondo quanto rivelato dal quotidiano tedesco Bild, dalla prossima stagione la Supercoppa tedesca verrà battezzata “Coppa Franz Beckenbauer”, in onore della leggenda del calcio tedesco. In merito alla questione, sia la Federcalcio tedesca (DFB) che la Lega calcio tedesca (DFL) si sono rifiutate di commentare. La coppa, che si disputa all’inizio di ogni stagione calcistica, vede tradizionalmente sfidarsi il campione della Bundesliga e il vincitore della Coppa di Germania. Quindi, se lo scoop della “Bild” verrà confermato, quella del 16 agosto 2025 sarà la prima “Coppa Franz Beckenbauer”. Intanto domenica il Bayern Monaco ha annunciato il ritiro della maglia numero 5 proprio in onore della sua leggenda, venuta a mancare il 7 gennaio di quest’anno all’età di 78 anni.

La straordinaria carriera del “Kaiser”

Passato alla storia come “Der Kaiser” (L’imperatore), Beckenbauer ha ridefinito il ruolo del libero grazie alla sua eleganza e alla sua leadership in campo. Col Bayern, squadra della sua vita, ha vinto molti trofei, tra cui tre Coppe dei Campioni e la Coppa Intercontinentale. É stato per un breve periodo, negli anni 90, anche allenatore del club per poi diventarne presidente dal 1994 al 2009. Ha vinto anche una Coppa del Mondo da giocatore, nel ‘74 e una da allenatore nel ‘90, distinguendosi come principale organizzatore della Coppa del Mondo 2006 in Germania.