Ghiviborgo e Acf Foligno pareggiano 1-1: Larhrib e Khribech in gol

Ghiviborgo

1

Acf Foligno

1

GHIVIBORGO: Bonifacio, Barbera, Campani (30’ st Signorini), Giannini, Lopez, Conti, Fischer (40’ st Bonafede), Gori (45’ st Bifini), Noccioli, Bura, Larhrib. A disp.: Gambassi, Caiaffa, Simonetta, Coppola, Sartini, Schievenin. All.: Bellazzini (squalificato, in panchina Cioni).

ACF FOLIGNO: Tognetti, Santarelli, Mancini, Ceccuzzi (26’ pt Ferrara), Grea, Schiaroli, Settimi, Panaioli, Tomassini, Khribech (30’ st Di Cato), Pupo Posada. A disp.: Bulgarelli, Pannaccio, G. Nuti, Mattia, Grassi, Casali, Zichella. All.: Manni (squalificato, in panchina Reali).

Arbitro: Tuderti di Reggio Emilia.

Reti: 40’ pt Larhrib, 3’ st rig. Khribech.

Note: espulso al 38’ st Conti per somma di ammonizioni. Ammoniti: Barbera, Mancini e Khribech.

GHIVIZZANO (Lucca) - Il Ghiviborgo spaventa l’Acf Foligno che allo scadere della prima frazione trova il vantaggio con Larhrib, poi nei secondi 45 minuti è costretto a subire la reazione degli uomini di Alessandro Manni (squalificato in panchina Reali) che al 3’ minuto trovano il pareggio cin Khribech (uno dei migliori in campo) e soffrono sotto la spinta di Settimi e compagni che in almeno tre-quattro circostanze hanno sfiorato il colpaccio. Vittoria dell’Acf Foligno che non avrebbe fatto gridare allo scandalo. Peccato perché la prestazione è stata una prestazione perfetta, nonostante le assenze di Calderini e l’uscita dal campo di Ceccuzzi infortunato. Pareggio in rimonta, prezioso perché consente all’Acf di blindare la seconda posizione e mantenere a distanza proprio il Ghiviborgo. "In realtà – ha commentato nel dopo partita il diesse Filippo Petterini – in virtù della prestazione l’Acf avrebbe meritato di uscire dal campo con i tre punti. Non ci siamo riusciti ma andiamo avanti". La prima nota di cronaca, al 15’ è opera dell’Acf Foligno : azione di Pupo Posada per Panaioli in area per Settimi al volo ma Bonifacio è attento e respinge la minaccia. Al 26 infortunio di Ceccuzzi costretto ad uscire dal campo al suo posto entra Ferrara. Un minuto più tardi un’altra ghiotta occasione per l’Acf il portiere toscano che con una uscita provvidenziale salva su Pupo Posada. Insiste in queste fase l’Acf nella circostanza con Tomassini che su perfetto cross di Santarelli di di testa non inquadra la porta. Nella riprpesa l’Acf trova subito il pareggio con Khribech: fallo di mano di Giannini, dal dischetto l’attaccante folignate non perdona. Nei minuti finali il Ghiviborgo resta in dieci causa l’espulsione di Conti. Carlo Luccioni