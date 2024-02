GIORNATA NUMERo 24. La FeralpiSalò aspetta il Palermo

La Serie B scende in campo a partire da oggi per la ventiquattresima giornata del campionato cadetto. In anticipo il derby lombardo, domani e domenica il resto del turno. Questo il programma completo. Oggi ore 20.30 Como-Brescia. Domani ore 14.00 Cittadella-Parma, Cremonese-Reggiana, FeralpiSalò-Palermo, Modena-Cosenza, Sudtirol-Venezia,; ore 16.15 Bari-Lecco, Catanzaro-Ascoli, Pisa-Sampdoria. Domenica ore 16.15 Ternana-Spezia. Classifica: Parma 48; Cremonese 44; Como 42; Venezia 41; Palermo 39; Cittadella 36; Catanzaro 35; Brescia, Modena 32; Reggiana 29; Cosenza 28; Pisa, Bari, Sudtirol, Sampdoria 27; Ascoli 22; Ternana, Spezia, FeralpiSalò 21; Lecco 20.