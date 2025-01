Giostra Juve, il City vuole Cambiaso. Milan, non solo Rashford: c’è Reyna

Raramente negli ultimi anni si era vista una sessione invernale di calciomercato così scoppiettante. Vero, per ora gli affari conclusi sono pochi, ma le voci di clamorose trattative si rincorrono da giorni. Con la Juventus protagonista insieme al Napoli, e le milanesi che certo non restano alla finestra.

Cominciamo dai bianconeri, che dopo aver ufficializzato Kolo Muani, bomber in “affitto“ destinato a far sentire meno solo Dusan Vlahovic, sono alla ricerca di uno o più difensori e contestualmente valutano una cessione clamorosa. È di ieri la notizia di una trattativa-lampo avviata sull’asse Torino-Manchester: il City vuole subito Cambiaso (cui proporrebbe cinque anni di contratto più opzione) ed è pronto a mettere sul piatto circa 60 milioni (già questo consentirebbe alla Vecchia Signora una plusvalenza di oltre 50 milioni), la Juventus però di milioni ne chiede almeno 80 per cedere subito il suo giocatore che piace anche al Bayern Monaco. L’unica preoccupazione di Thiago Motta, però, è avere subito rinforzi per la retroguardia: Araujo è l’obiettivo principale, però l’uruguayano sta valutando la proposta di rinnovo del Barcellona. L’altro nome caldo è quello del milanista Tomori, ma il centrale rossonero avrebbe manifestato l’intenzione di non muoversi da Milanello. Giuntoli tornerà alla carica: 30 milioni tra prestito, riscatto e bonus. Più defilato Danso del Lens, mentre un investimento in prospettiva può essere Goglichidze dell’Empoli (seguito anche dal Milan). In uscita Danilo, che dopo essere stato tentato da Santos e Flamengo, non tornerà in patria ma andrà come previsto al Napoli. A proposito dei partenopei: dopo la cessione di Kvaratskhelia al Psg è partita la caccia al sostituto. Lo United ha rifiutato un’offerta di 40 milioni per Garnacho (ne chiede 70), ora il mirino si sposta su Ndoye, ma il Bologna dice no.

Capitolo Milan: sono ore frenetiche per il futuro di Marcus Rashford. L’attaccante in uscita dal Manchester United deve scegliere fra il club rossonero e il Barcellona, ma fra i due “litiganti“ si sarebbe inserito anche il Borussia Dortmund. A proposito: proprio nel club tedesco gioca (poco, 2 gol in 10 partite) Giovanni Reyna, altro profilo di cui Furlani e Moncada hanno preso informazioni nel viaggio di due giorni fa a Dusseldorf. Il calciatore, nato in Inghilterra, ha anche passaporto portoghese. Perciò lo “status“ di comunitario non escluderebbe un suo arrivo con quello, eventuale, di uno tra Rashford o Walker (col terzino inglese la trattativa è in fase avanzata). Contatti col Monza per la cessione di Fodé Ballo-Touré e Divock Origi, da mesi fuori dal progetto rossonero. I brianzoli chiedono anche Noah Okafor, ma l’attaccante svizzero, il cui trasferimento in prestito oneroso con diritto di riscatto al Lipsia è saltato mercoledì, non pare convinto. Intanto Adriano Galliani ha chiuso per il difensore classe 2004 della Stella Rossa, Stefan Lekovic: arriva in prestito con obbligo di riscatto (2,5 milioni) alla sesta presenza.

L’Inter è sempre alle prese col mal di pancia di Frattesi (cui si aggiunge anche un problema muscolare) ma chi lo vuole deve pagare 45 milioni. Nel frattempo la dirigenza investe una bella cifra (7 milioni più 2 di bonus) per il centrocampista Tomas Perez, gioiellino classe 2005 del Newell’s Old Boys e osserva Petar Sucic della Dinamo Zagabria quale possibile erede di Calhanoglu. Per il ruolo di portiere uno degli obiettivi della prossima stagione è Carnesecchi. “Rumors“ inglesi sull’Atalanta: pare che la Dea sia interessata ad Alex Disasi, 26enne difensore del Chelsea che con Maresca sta trovando poco spazio. La Roma prende dall’Ajax il terzino olandese Devyne Rensch.