Giovanili. La grande famiglia biancorossa celebra i successi dell’Academy

"Aggiungi un posto a tavola che c’è un amico in più". La grande famiglia dell’Academy della Vis Pesaro si conferma ancora una volta compatta. Riunitasi alla Trattoria Adriatica ha dato un ulteriore conferma della solidità di un progetto che va avanti ormai da anni. Dirigenti,sponsor e allenatori del settore giovanile si sono riuniti nello stesso tavolo con un solo obbiettivo in testa: far della Vis Pesaro un’ambiziosa realtà del calcio italiano. Erano infatti presenti i massimi esponenti del florido settore giovanile pesarese: il presidente Mario Facondini e il suo vice Gabriele Ceccolini. Se il primo ha accolto tutti con le sue simpatiche poesie in tema biancorosso, il secondo ha dalla sua una prestigiosa esperienza da tramandare ai giovani. Ceccolini, per gli amici "Mora", fu infatti un agile attaccante pesarese cresciuto con la maglia della Vis, ma diventato nella stagione 68-69 la riserva del grande Gigi Riva, in un Cagliari che sfiorò lo scudetto. Entrambi sono poi diventati dei solidi pilastri del mondo biancorosso. Veri e propri autori di un progetto, quello vissino, che accoglie ogni anno centinaia di ragazzi e bambini. Con il passare del tempo, questo progetto ambisce a creare degli uomini maturi sotto ogni aspetto, pronti a confrontarsi con il calcio professionistico.

Per far ciò ci si affida ad uno staff di abili esperti che vede in Devin Alaqua il suo giovane e preparato responsabile. Dal gennaio 2024, dopo aver trascorso più di 10 anni ad occuparsi della crescita dei giovanissimi e della squadra femminile, Devin è stato promosso come coordinatore e punto di riferimento dell’intera Academy. Gli allenatori delle varie squadre, non tralasciando alcun aspetto extra campo, ambiscono a diventare dei punti di riferimento non soltanto tecnici ma soprattutto umani per i bambini iscritti in questa società. Perché soprattutto nell’ età infantile la crescita personale va di pari passo con quella calcistica e la Vis ambisce a primeggiare in entrambe.

A rappresentante l’organigramma dirigenziale erano invece presenti tra gli altri il direttore marketing Guerrino Amadori e il team manager Andrea Diotalevi. Quest’ ultimo, da diversi anni a stretto contatto con la prima squadra, risulta una figura di riferimento importante sia per il tecnico che per i giocatori. Di questo periodo positivo, riguardante l’intero mondo biancorosso, non possono poi di certo non esserne soddisfatti gli sponsor. Essi sono infatti consapevoli di far parte di una splendida e solida famiglia, perfettamente amalgamata in ogni sua componente. Tramite una visione moderna del mondo del calcio essa è in costante sviluppo. Una famiglia, quella biancorossa, che cura con la stessa attenzione ogni suo membro, dalla prima squadra al settore giovanile. Attenta a valorizzare un settore femminile, attivo più che mai in queste ultime stagioni.

l.o.